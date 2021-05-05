"Особенность послания президента – честность перед собой и народом"

Политолог Денис Бердаков считает, что в сегодняшнем послании президента Садыра Жапарова заложен выход из кризисной ситуации, в которой находится Кыргызстан.

"Впервые за много лет мы увидели выступление президента, которое интересно читать. Оно очень емкое, очень конкретное. И буквально на нескольких десятках минут выступления мы видим широкий круг понимаемых проблем, решений и направлений для действий. Это большая редкость.

Вторая особенность этого выступления – честность перед самим собой и перед народом. Очень четко обозначены проблемы, которые накопились за 30 лет. Четко осознается и фиксируется то, что государство находится под серьезнейшим давлением, слабые государственные институты, очень высокий внешний долг, очень коррумпированная система государственной службы.

Но есть понимание того, что народ Кыргызстана не затерялся в веках, есть очень большой культурный, гуманитарный потенциал. Как мне видится, в целом, была проделана очень большая работа по осознанию того, как выходить из сложившейся ситуации.

В послании уже обозначен выход, несколько переплетений, по которым шли "тигры Юго-Восточной Азии", в чем-то похож опыт Израиля, Эстонии.

Первое – это опора на традиционную культуру. Второе - есть четкое понимание, что экономика невозможна без привлечения частного капитала, тотальной защиты инвестиций как внутренних, так и внешних. Третье – цифровизация. Четвертое – доверие органам власти и МВД.

То есть, нужен предлагается интересный симбиоз, на котором и выехали в последние 50 лет маленькие страны. Мы не можем говорить о старых странах, например, Швейцарии, которая уже несколько сотен лет формирует благоденствие. Мы говорим о таких странах, как Эстония, Сингапур, страны Юго-Восточной Азии. В принципе рецепт понят правильно.

Государство уходит отовсюду, где оно излишне, коррумпировано и не нужно. Максимально освобождает доступ на наш рынок, как образовательных услуг, так и капитала, технологий, парка развития IT. Кстати, хорошо, что парк был упомянут в речи президента, еще раз это указывает на емкость, много деталей и конкретики", - сказал эксперт.