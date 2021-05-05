В ОДКБ прокомментировали ситуацию на кыргызско-таджикской границе

В Организации Договора о коллективной безопасности приветствуют достижение договоренностей о прекращении столкновений на кыргызско-таджикской границе и отвод дополнительных воинских подразделений с боевой техникой. Об этом говорится в комментарии, подготовленном по данному поводу ОДКБ.

В комментарии также приветствуется "стремление сторон к урегулированию спорных пограничных вопросов политико-дипломатическими методами в духе союзничества и добрососедства, лежащем в основе деятельности Организации".

Напомним, что ранее генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась призвал Кыргызстан и Таджикистан пограничную проблему исключительно мирным путем.

"Уверен, что у руководства обоих государств достаточно мудрости и решимости для того, чтобы урегулировать этот сложный пограничный вопрос рамках межгосударственного переговорного процесса по делимитации и демаркации таджикско-кыргызской государственной границы", - заявил Станислав Зась.

Он также подчеркнул, что "ОДКБ для этого готова оказать Кыргызстану и Таджикистану всю необходимую помощь в разрешении конфликта в случае их обращения к Организации с соответствующей просьбой".