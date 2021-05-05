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В Таджикистане разрушенные дома будут восстановлены за счет государства

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- Бакыт Басарбек
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Президент Таджикистана Эмомали Рахмон сегодня, 5 мая, провел телефонный разговор с главой Согдийской области Раджаббоем Ахмадзода.

Глава государства заслушал отчет своего собеседника о ходе восстановления всех разрушенных объектов в городе Исфара и Бободжонгафуровском районе, сообщает пресс-служба президента.

Ахмадзода сообщил, что в Исфаре и Бободжонгафуровском районе созданы штабы, которые в круглосуточном режиме контролируют ход восстановительных работ.

Президент поручил главе Согда постоянно навещать пострадавших во время конфликта семьи, восстановить все разрушенные дома в течение одного месяца и обеспечить жителей всей необходимой домашней утварью.

Президент также поставил перед местными властями задачу оказать финансовую помощь семьям жертв конфликта.

Вооруженное столкновение, которое произошло 29 апреля на таджикско-кыргызском приграничье, оставило без крова около 150 человек. По предварительным данным, на территории трех джамоатов города Исфара полностью разрушены 14 жилых домов и частично пострадали 2 дома.

По поручению президента Эмомали Рахмона, все разрушенные дома в результате конфликтов на таджикско-кыргызской границе будут полностью восстановлены за счет государства.

Дома, которые частично разрушены, тоже будут отремонтированы в ближайшие дни. Также пострадавшим и семьям погибших будет оказана материальная и денежная помощь.

Кроме этого, в Исфаре была развернута целая кампания в поддержку семей погибших и пострадавших в конфликте.

Источник: asiaplustj.info


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URL: https://www.vb.kg/400491
Теги:
приграничные конфликты, строительство, Таджикистан, Эмомали Рахмон
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