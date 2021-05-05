10 мая в Кыргызстане рабочий день. Выходной переносится на август

10 мая – рабочий день. Выходной переносится на август, тогда граждане будут отдыхать 4 дня подряд. Об этом сообщает пресс-служба правительства КР.

В связи с тем, что праздничный день 9 мая (день Победы) выпадает на воскресенье, согласно действующему законодательству, выходной переносится на следующий после праздничного рабочий день, т.е. на 10 мая.

"Однако, в целях рационального использования выходных и нерабочих праздничных дней, правительство Кыргызской Республики приняло решение перенести выходной день 10 мая на другой день - 30 августа", - отмечают в кабмине.

Таким образом, 10 мая (понедельник) объявлен рабочим днем, а в августе граждане Кыргызской Республики смогут отдохнуть 4 дня подряд: 27, 28 августа (суббота и воскресенье), 30 августа (понедельник) за счёт 10 мая, и 31 августа (вторник) - в День Независимости Кыргызской Республики.