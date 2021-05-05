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"Баткенский вопрос". Из анклавов РТ и сел КР предлагают сделать спецокруг

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- Виктория Гунгер
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На днях в правительстве разработали законопроект о придании особого статуса Баткенской области. Однако аппаратчики сейчас выдают за свою идею чужую, озвученною экспертами по югу около 2 лет назад. Ещё 2019 году Сооронбаю Жээнбекову от имени ОО "Граница" был предлоежн проект особого статуса Баткенской области. Об этом VB.KG сообщил гражданский активист, уроженец Баткенской области и представитель ОО "Граница" Асхат Осмонов.

По его словам, проанализировав все конфликты и кровопролития на границе, стоит четко понять, что 30 летняя работа по демаркации и делимитации таджикско-кыргызской границы зашла в тупик. Но есть рабочий план, способный исправить сложившуюся ситуацию.

- Ни один политик или чиновник со стороны РТ и КР не будет уступать территории, естественно и население будет стоять за свои земли до конца. В таких ситуациях разумные страны обычно обращаются к мировому опыту, для решения территориальных споров. Так вот, в мире немало мест, где такие споры решались "по соломонову". Например, все знают специальный административный район Гонконг или Макао. В Баткене, при участии мирового сообщества, анклаву Ворух и эксклаву Чоркух с прилегающими кыргызскими сёлами: Ак-Сай, Ак-татыр, Кок-Таш, Самаркандек, Орто-Боз придать особый статус - специального административного района (далее САР),- отмечает Осмонов.

По его мнению, политика в САР должна быть с принципом самоуправления и с гарантией неприкосновенности от ООН, но при участии таких стран, как Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, Казахстан, Россия, Турция, США, Иран и Китай.

- В САР можно будет сформировать из местных "контрабандистов" - толковых управленцев и работников, набранных поровну как из граждан РТ, так и КР - 50% на 50%. Но выбор кадров должны оставить за спецкомиссией из стран посредников. Таким образом, на территориях двух независимых государств будет образована "свободная экономическая зона", не подчиняющая ни одному из государств, и тем более коррумпированным чиновникам РТ и КР. Определение границ территорий для САР будет составляться из расчета плотности населения анклава Ворух - 35 тыс. человек и эксклава Чорку (тоже около 35 тысяч человек), а также соседних кыргызских сел Ак-Сай, Кок-Таш, Ак-Татыр, Самаркандек, Орто-Боз (с общим количеством населения примерно в 30 тысяч). Итого, если территорию из примерно 100 тысяч жителей, разделить на площадь, учитывая среднюю плотность кыргызских и таджикских сел -285 человек на 1 квадратный километр - получается как раз 35000 га на 100тысяч населения расположенных в шахматном порядке кыргызского-таджикских сел, - уверен Асхат Осмонов.

По мнению представителя ОО "Граница", на карте хорошо видно, что территория анклава Ворух – 12000 га, а смешанные кыргызско-таджикские села до джамоата Чоркух составляет территорию размером в 35000 га на 100тысяч человек.

- Учитывая фактор быстрого прироста таджикских семей, можно будет закрепить процентное соотношение национального состава населения будущего САР в 50% на 50%, с правом привлечения граждан КР из других районов, - сказал Осмонов.

Самое главное, акцентировал внимание представитель ОО "Граница", какие экономические выгоды даст СЭЗ для РТ и КР. А их немало:

1. Совместное использование водных ресурсов и дорог, с дальнейшим строительством водохранилища с участием международных доноров;

2. Свободный доступ к международному рынку;

3. Беспошлинная торговля с внешними партнерами;

4. Низкий налог для населения;

5. Отсутствие контрабанды и криминальных элементов;

6. Большие иностранные инвестиции;

7. Безвизовое свободное посещение района иностранцами;

8. Международная гарантия безопасности;

9. Международный имидж региона;

10. Привлечение иностранных специалистов;

11. Развитие передовых идей и технологий.

12. Качество здравоохранения и образования;

и т.д. и т.п.

- В принципе со стороны относительно демократичного Кыргызстана легче реализовать этот проект, но вот пока во власти Таджикистана сидит диктатор, никаких вариантов никаких вариантов нет, - заключил Асхат Осмонов.


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URL: https://www.vb.kg/400499
Теги:
Баткенская область, приграничные конфликты, Таджикистан, анклав, Кыргызстан, политика
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