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Максим Шевченко высказался о конфликте Кыргызстана и Таджикистана

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- Бакыт Басарбек
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Известный журналист, политический и общественный деятель Максим Шевченко в ходе стрима на своем YouTube-канале высказался по поводу приграничного конфликта между Кыргызстаном и Таджикистаном, сообщает Tengrinews.kz.

По его словам, есть такая версия, что "Кремль столкнул кыргызов и таджиков". Шевченко отметил, что авторитарные режимы вокруг хотят сговорчивого президента в Кыргызстане, который будет держать страну под полным контролем, как это происходит, например, в Таджикистане или Туркменистане.

"Это два абсолютно разных государства с абсолютно разными политическими системами. Таджикистан - это авторитарная система. Все, что делается вопреки воле Рахмона, невозможно. Понятно, что каждая птица там подчиняется воле авторитарного таджикского руководства. Кыргызстан совсем иная страна - это парламентская республика, где президентов сносят и выносят из президентского дворца, если президент чем-то не угождает народу или каким-то группировкам.

Кыргызстан в рамках вот этого постсоветского пространства является особой страной с особой территорией, где нельзя сказать: "Сейчас позвоню президенту Кыргызстана и он решит все вопросы", как это можно сделать в Узбекистане, Таджикистане, Туркменистане или Казахстане. Там могут позвонить президенту, но он не решит все вопросы. Его могут послать: мы с тобой разговаривать не будем, иди там с парламентом договаривайся. Думаю, Кыргызстан втягивают в эту войну для того, чтобы посеять внутри страны серьезную внутреннюю угрозу и установить там авторитарную власть. Цель этой войны - ликвидировать эту фронду, это свободомыслие, этот парламентаризм.

Поэтому между бывшими гражданами СССР разгорается очередная война. Это не война между таджиками и кыргызами, как пытаются представить. Так же, как и война на Донбассе, - это не война между русскими и украинцами. Это война разного рода группировок - олигархических, властных, силовых - за контроль над той или иной территорией. Над Кыргызстаном пока нет контроля. А Кыргызстан находится около китайской границы. Кыргызстан находится в зоне "Один пояс - один путь". А китайцы не хотят, чтобы на протяжении этого проекта были какие-то непредсказуемые флуктуации. Они хотят предсказуемости. Им надо, хотя они это не проговаривают, чтобы все было под контролем. Это лучше всего реализовывается в авторитарных режимах.

Чтобы в Кыргызстане появилась авторитарная фигура? Это невозможно практически. Всякий, кто видел структуру кыргызского общества, понимает, что это очень сложно. Я не буду углубляться, но там всегда есть группы, которые находятся в паритетной ситуации. Но другие хотят показать, что могут до конца дойти", - сказал Шевченко.


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URL: https://www.vb.kg/400508
Теги:
приграничные конфликты, Таджикистан, Москва, Кыргызстан
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