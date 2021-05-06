В Узбекистане водителям разрешат ездить без доверенности и техпаспорта

В Узбекистане водителям с 1 сентября разрешат ездить без техпаспорта, разрешения на тонировку и доверенности. Теперь инспектор будет проверять эти документы онлайн, сообщает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на данные Минюста.

"С 1 сентября 2021 года из-за перевода доверенностей (утвержденных нотариусом) на управление транспортным средством, отметок о техническом осмотре и разрешений на тонировку в электронный вид прекращается требование данных документов у водителей", – говорится в сообщении министерства.

Напомним, что в Узбекистане с 1 сентября перестанут выдавать талоны о прохождении техосмотра для авто. Также меняется периодичность прохождения техосмотра.