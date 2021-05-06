В Новопокровке 19-летний парень пытался перебросить в колонию наркотики. Об этом сообщает пресс-служба ГСИН при Минюсте.

В ночь со 2 на 3 мая примерно в 01.00 часов при попытке переброса через основное ограждение учреждения №3 с. Новопокровка Чуйской области, сотрудниками колонии совместно с оперативниками Ысык-Атинского ОВД был задержан гражданин Б.О. 2002 года рождения. При обыске было обнаружено и изъято наркотическое вещество примерным весом 412 гр.

Данный факт зарегистрирован в ЕРПП Ысык-Атинского РОВД. Задержанный, вещественные доказательства и собранные материалы были переданы в Ысык-Атинское РОВД для проведения дальнейших следственных мероприятий.

ГСИН активно проводит целенаправленную работу по предупреждению, выявлению и пресечению каналов проникновения на территорию пенитенциарных учреждений запрещенных предметов.