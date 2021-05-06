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Бочки с напитками в Бишкеке оккупировали остановки и велодорожки

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- Сергей Швец
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Компании, торгующие прохладительными напитками, устанавливают свои бочки в запрещенных для этого местах. Тем самым, для одних горожан создаются помехи, а других в какой-то мере провоцируют на нарушение установленных норм и правил.

Все мы привыкли, что в жаркий день практически на любой улице или перекрестке можно утолить жажду любимым национальным напитком. И выбор у нас действительно большой, начиная традиционным кыргызским максымом и заканчивая русским квасом. А потому горожане уже давно не обращают внимания на тот факт, что в большинстве случаев торговля ведется с тротуаров. Хотя это в принципе запрещено. И если говорить откровенно, на узких пешеходных дорожках это создает неудобства.

Но если на подобное нарушение еще можно закрыть глаза, то установка бочек с напитками на остановочных комплексах это перебор. Во-первых, эти места также запрещены для установки каких бы то ни было торговых точек. Даже сезонных. Во-вторых, для многих отечественных водителей, и без того не обезображенных знанием правил дорожного движения, возникает еще одна причина для нарушения. Они подъезжают к остановкам, чтобы купить стаканчик или бутылку любимого напитка.

Не лишним будет напомнить, что в ПДД четко указано – автомобиль может подъехать к остановке только для посадки-высадки пассажира, но не создавая при этом помех общественному транспорту. Во всех остальных случаях ближе 15 метров к площадке останавливаться нельзя. И уж тем более в правилах ничего не сказано про "купить стаканчик тана".

Еще один момент заключается в установке бочек на велодорожках в центре города. По ним и так невозможно проехать из-за пешеходов, которые не смотрят на разметку. А тут еще торговля напитками. Хотя нет ничего сложного в том, чтобы элементарно перейти на другую сторону тротуара, раз уж горожане благосклонно к этому относятся.

Удивляет реакция некоторых граждан – мол, ничего страшного, можно же обойти или объехать. Но с таким же успехом можно обойти или объехать припарковавшийся на пешеходной дорожке автомобиль. Ведь чем бочка отличается от машины? Точно такое же препятствие.

Однако такое нарушение со стороны шоферов вызывает у большинства населения праведный гнев и резкое осуждение с фотографированием и выкладыванием на различные интернет-ресурсы. Получаются двойные стандарты.

Большой хаос начинается с таких вот мелочей. Тут немного отступил от правил, там закрыл на них глаза, обернулся, а в городе уже бардак.


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URL: https://www.vb.kg/400514
Теги:
торговля, Бишкек, автобусная остановка, тротуар
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