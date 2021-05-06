"Само государство является препятствием для бизнеса. Это надо менять"

Экономика выбрана одним из ключевых аспектов Послания Президента. Об этом на круглом столе "Обсуждение Послания Президента КР народу" сообщил эксперт-экономист Улан Чекирбаев.

Но, по его словам, в настоящее время само государство является препятствием для ведения бизнеса.

- Идут постоянные проверки, сложное налоговое администрирование. В итоге в течение нескольких лет мы находимся на одном и том же уровне. Поэтому важно, что в Послании указано о минимальном вмешательстве в бизнес. Также важно снизить и налоговое бремя. Особенно высок уровень соцотчислений. Из-за этого часть бизнеса находится в тени. Но бизнес важен для экономики, его нужно развивать, - подчеркнул Чекербаев.

По мнению эксперта, нужно практически полностью цифровизировать наловую отчётность, сократить время ее сдачи бизнесом.

- За последние 10-15 лет наш инвестиционный процент в экономике составляет всего 5 % от 100%. Поэтому, нужно создать все условия для прихода инвестиций. Это поможет уйти стране от кредитов. Эти средства будут приходить от бизнеса, - отметил Чекирбаев.