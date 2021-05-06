Посадили в машину и увезли. В Лебединовке неизвестные похитили девушку

Близ Бишкека неизвестные похитили девушку. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

6 мая примерно в 02:00 часов в дежурную часть ОВД Аламудунского района с заявлением обратилась гражданка К.Ф. 2001 года рождения. Она просила принять меры в отношении неизвестных лиц, которые 5 мая примерно в 23:00 часов возле одного из супермаркетов в селе Лебединовка, посадив в автомашину марки "Тайота-Эстима", похитили ее сестру К.И., и скрылись в неизвестном направлении.

Данный акт был зарегистрирован в АИС ЕРПП и начато досудебное производство.

В ходе принятых оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками милиции уже установлена личность мужчины, похитившего указанную девушку. В настоящее время к его месту проживания выехали сотрудники милиции.

Подробную информацию сообщим дополнительно.