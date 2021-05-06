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В Кыргызстане предлагают создать транснациональный торговый хаб

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- Виктория Гунгер
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В Кыргызстане нужно создать транснациональный транзитный хаб, что будет являться одним из главных залогов развития торгового сотрудничества. Об этом на круглом столе "Обсуждение Послания Президента КР народу" сообщил эксперт-экономист Мирлан Дылдаев.

По его словам, также необходимо создать в нашей стране "Парк высоких технологий".

- Для этого у нас есть все ресурсы, в том числе, человеческие и интеллектуальные. У нас огромный потенциал. Также интересна и правильна мысль в Послании о вовлеченности в развитие экономики наших соотечественников за рубежом. Нужно и важно развивать и сферу услуг. Тем более, наша швейная промышленность уже доказала свою конкурентоспособность, - подчеркнул Дылдаев.

Он добавил, что Президент обозначил основные шаги. Для их реализации нам необходимо консолидировать свои усилия.

- Тогда прорыв в экономике не заставит себя ждать, - заключил Мирлан Дылдаев.


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URL: https://www.vb.kg/400523
Теги:
Конституция, президент, швейная отрасль, Кыргызстан
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