В Кыргызстане предлагают создать транснациональный торговый хаб

В Кыргызстане нужно создать транснациональный транзитный хаб, что будет являться одним из главных залогов развития торгового сотрудничества. Об этом на круглом столе "Обсуждение Послания Президента КР народу" сообщил эксперт-экономист Мирлан Дылдаев.

По его словам, также необходимо создать в нашей стране "Парк высоких технологий".

- Для этого у нас есть все ресурсы, в том числе, человеческие и интеллектуальные. У нас огромный потенциал. Также интересна и правильна мысль в Послании о вовлеченности в развитие экономики наших соотечественников за рубежом. Нужно и важно развивать и сферу услуг. Тем более, наша швейная промышленность уже доказала свою конкурентоспособность, - подчеркнул Дылдаев.

Он добавил, что Президент обозначил основные шаги. Для их реализации нам необходимо консолидировать свои усилия.

- Тогда прорыв в экономике не заставит себя ждать, - заключил Мирлан Дылдаев.