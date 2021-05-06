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В Ысык-Атинском районе 59-летний мужчина ударил ножом несовершеннолетнего

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- Оксана Гут
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В Ысык-Атинском районе задержан подозреваемый в нанесении ножевого ранения несовершеннолетнему мальчику, сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

4 мая примерно в 19:00 часов в дежурную часть ОВД Ысык-Атинского района поступило сообщение из территориальной больницы о поступлении несовершеннолетнего парня 2003 года рождения с ножевым ранением. На место незамедлительно был осуществлён выезд

следственно-оперативной группы. По приезду сотрудников милиции с заявлением обратилась мать несовершеннолетнего - М.Л. 1977 года рождения. Она просила принять меры в отношении малознакомого мужчины, который находясь в нетрезвом состоянии, из-за возникшей словесной перепалки нанес ножевое ранение ее сыну.

Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРПП по признакам преступлений предусмотренных статьей 139 (Причинение менее тяжкого вреда здоровью) УК КР.

Для раскрытия преступления сотрудниками ГУВД Чуйской области и ОВД Ысык-Атинского района проводились ряд следственных и оперативных

мероприятий.

"В ходе слаженной работы сотрудников милиции была установлена личность предполагаемого подозреваемого и место его проживания. В ходе опроса соседей сотрудниками милиции было установлено, что после совершения указанного преступления подозреваемый не появлялся дома. В рамках оперативно-розыскных мероприятий милицией проверены все имеющиеся гостиницы, кафе-бары, магазины, а также заброшенные здания", - говорится в сообщении.

В результате сотрудниками ГУВД Чуйской области и ОВД Ысык-Атинского района подозреваемый М.Н. 1962 года рождения был задержан у своего знакомого, где скрывался от сотрудников милиции.

В настоящее время назначены все необходимые экспертизы.

Задержанный М.Н. 1962 года рождения водворен в ИВС ОВД Ысык-Атинского района. Досудебное производство продолжается.


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URL: https://www.vb.kg/400524
Теги:
несовершеннолетние, поножовщина, Чуйская область, Ысык-Атинский район, Кыргызстан, избил ребенка, уголовное дело
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