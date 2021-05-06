Перечислить помощь движению "Ветераны 365" можно через "О!Деньги"

Общественное движение "Ветераны 365" вот уже 20 лет помогает ветеранам Великой Отечественной войны. Акция "Я помню! Я горжусь!" зародилась на форуме "Дизель" и со временем стала одной из самых масштабных и массовых.

Активисты собрали данные ветеранов и тружеников и создали собственную базу героев.

Волонтёры помогают ветеранам не только в канун праздника 9 Мая, но круглый год. Помощь требуется разная, адресная, кому-то из ветеранов нужен небольшой ремонт, кому-то коляска или ходунки. Бывают заявки на телевизоры, лекарства, уборку.

Сейчас, чтобы поздравить героев с праздником, нужны средства на 190 продуктовых пакетов. К сожалению, именно столько фамилий осталось в списке в этом году.

Помочь движению "Ветераны 365" можно, перечислив средства в приложении "Мой О!" через электронный кошелёк "О!Деньги" во вкладке "Добрые дела".

– Мы стараемся записывать на видео, наши посещения ветеранов, чтоб их истории и голоса как можно дольше оставались в нашей с вами памяти. Мы очень хотим, чтоб каждый из вас почувствовал и узнал все из первых уст. Поэтому приглашаем присоединится к акции и стать причиной их радости!" – рассказывает руководитель общественного движения "Ветераны 365" Зинаида Аликулова.

– Мы не знаем заранее, на какую сумму можем рассчитывать. Но ведь нельзя поехать к ветеранам, тем более в их главный праздник, с подарками, которые собрали абы как! Мы всегда спрашиваем у наших подопечных, что бы им хотелось поесть и формируем пакеты так, чтобы порадовать ветеранов. Поэтому очень просим – если есть возможность, помогите нам финансово уже сейчас, ведь закуп продуктов и их фасовка требуют времени, – просит соорганизатор акции, активист "Дизель–форума" и журналист Мария Орлова.

Обязательно присоединяйтесь к развозу подарков 9 Мая. Берите детей – ведь у них может и не быть другой возможности услышать живую историю о войне.

Актуальные новости и фотоотчёты добрых дел вы можете увидеть на странице фонда "Ветераны 365" в социальной сети Facebook.

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