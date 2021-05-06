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"В новой трансформации власти КР представилась уникальная возможность"

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- Виктория Гунгер
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За последние 30 лет мы так и не смогли достичь настоящей кыргызской идентичности. Другие ценности закладывались в законе и выходили нам боком. Об этом на круглом столе "Обсуждение Послания Президента КР народу" заявил юрист Айдар Мамбеткадыров.

По его словам, мы оглядывались на другие государства, забывая про свой менталитет.

- Сейчас нам представилась уникальная возможность создать свою идентичность, законы в гармонии с нашей культурой и традициями. И это лежит в новой трансформации власти. Поэтому, какие бы трудности не были, намеченные реформы нужно довести до конца, - подчеркнул Мамбеткадыров.


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URL: https://www.vb.kg/400526
Теги:
Конституция, Кыргызстан
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