Жестокие игры. Почему в КР забывают об эстетических видах спорта?

В конце прошлой недели в Бишкеке прошел чемпионат города по спортивной акробатике, в котором приняли участие 120 юношей и девушек из четырех столичных клубов.

Особо острой конкуренции между спортсменами не было. В акробатике несколько видов упражнений: прыжки на дорожке, батуте, парные выступления и т. д. Плюс к этому - отдельные программы для юношей и девушек, различные возрастные категории. Поэтому в каждом виде программ за медали боролись пять-шесть человек, - не больше.

И тем не менее, юные спортсмены приятно удивляли немногочисленных зрителей своим мастерством. К примеру, весьма уверенно выполнил программу мастера спорта в прыжках на батуте Борис Шевченко. Программу кандидата в мастера спорта лучше всех выполнил Кирилл Дорошенко. Сложные элементы в прыжках на дорожке продемонстрировали Артем Колочко и Азирет Нуралиев. Высокий уровень мастерства продемонстрировали также Алия Дуйшекеева, Карина Терехина, Айбике Сейдахматова, Лира Мирамбекова и другие спортсмены.

После завершения турнира один из ведущих тренеров страны по спортивной акробатике Лариса Чернышева сообщила корреспонденту VB.KG: "Уровнем выступления я осталась довольна. Все ребята старались продемонстрировать возросшее мастерство.Ведь они из-за пандемии не соревновались больше года. Осенью сборная Кыргызстана примет участие в чемпионате Азии. Убеждена, на этом турнире наши ребята не будут статистами".

Кстати, мало кто знает, но спортивные акробаты Кыргызстана во времена Советского Союза уверенно выступали на всесоюзных соревнованиях. Почти каждый год они привозили домой медали различного достоинства. Да и последние 30 лет кыргызстанцы заметны на международных соревнованиях. И происходит это в первую очередь потому, что в стране до сих пор существует преемственность поколений среди тренеров. Ветераны наставники щедро делятся своим опытом с молодыми коллегами, а те в свою очередь стараются превзойти своих учителей. То есть, приносит свои результаты здоровая конкуренция между специалистами спортивной акробатики.

Но вот после 1991 года спортивная акробатика в Кыргызстане стала терять свою былую популярность. Если раньше секции по этому виду спорта действовали практически в каждом регионе республике, то сейчас акробатов можно увидеть,пожалуй, только в Бишкеке. Объяснений тому - множество. Акробатика у нынешних спортивных чиновников стала как бы второсортной дисциплиной. Невозможно поверить, но факт: почти никогда руководители Госагентства по спорту выделяют средства на поездки сборных команд за рубеж и не финансируют проведение республиканских турниров. Более того, даже на пошив костюмов государство не выделяет спортсменам деньги. Все расходы берут на себя родители акробатов. Но ведь таких добрых и богатых пап и мам в стране мало, поэтому акробатикой занимаются не очень много людей.

Да и жизнь наша стала настолько жестокой, что родители предпочитают отдавать своих чад в секции по каратэ, таэквондо, тайскому боксу, кик-боксингу и другим жестким, если не сказать большего - агрессивным дисциплинам. Родителей в принципе можно понять. Сейчас среди белого дня каждого из нас могут избить, ограбить, а то совсем лишить жизни.

Специалисты по таким вот суровым видам спорта четко уловили желание людей уметь обороняться и потому секций по тем же восточным единоборствам в стране - хоть отбавляй. Более того, занятия в таких клубах ведут малообразованные сэнсэи (тренеры), которые не редко сами "рисуют" себе всевозможные сертификаты о наличии у них черных поясов и самых высоких данов (разрядов). Недоучки не могут воспитать чемпионов мира, а потому большая часть воспитанников таких подпольных секций не стремятся завоевать медали на престижных турнирах, а выходят на большую дорогу. Вот какой получается заколдованный круг. Спортивные власти страны не помогает эстетичным видам спорта и закрывают глаза на секции по жестким единоборствам. И к чему может привести такая политика?

А ведь по идее нужно поступать совсем по-другому. Каждый ребенок от 5 до 8 лет сначала должен пройти гимнастические или акробатические курсы. За это время у детей выпрямляется осанка, улучшается фигура, все они становятся крепкими, сильными людьми. И только после прохождения этих курсов мальчишки и девчонки могут выбрать понравившийся им вид спорта. Такие программы давно успешно действуют во многих развитых странах и только наши чиновники о них понятия не имеют.

И самое главное: ребята, получившие наслаждение от занятий акробатикой и гимнастикой, навряд ли захотят в дальнейшем осваивать жестокие дисциплины. То есть, мы сможем воспитать людей, почувствовавших вкус к прекрасному. Разве это плохо?