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Вооруженный конфликт на границе: Семьям погибших выплатят по 1 млн сомов

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- Оксана Гут
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Президент Садыр Жапаров сегодня, 6 мая, в рамках рабочей поездки в Баткенскую область посетил село Максат Лейлекского района, пострадавшее в результате вооруженного конфликта на кыргызско-таджикском участке госграницы.

Как сообщает пресс-служба главы государства, он встретился с местными жителями на территории разрушенной школы, где сам прочитал молитву по погибшим в столкновениях.

Президент отметил, что с сегодняшнего дня в селе Максат и других пострадавших сёлах начнутся строительно-восстановительные работы, вместо получивших повреждения домов воздвигнут новые современные жилища. Строительные работы предполагается завершить в течение двух месяцев. Также будут начаты работы по восстановлению разрушенных социальных и коммерческих объектов.

Садыр Жапаров сообщил о мобильной клинике, которая выехала в Баткенскую область для оказания врачебной помощи. Благодаря донорскому проекту, мобильные клиники в течение 5 лет будут поочередно посещать все области страны и предоставлять бесплатные медицинские услуги жителям высокогорных и отдаленных районов.

"Вместе с этим глава государства подчеркнул, что в ближайшее время Баткенской области будет придан особый статус, семьям погибших выплатят компенсации в размере 1 млн сомов, содействие окажут и пострадавшим предпринимателям", - сообщает пресс-служба президента.

Глава государства ответил на интересующие вопросы местных жителей, которые касались в основном оказания поддержки со стороны государства, процесса делимитации и демаркации границ, пенсий и пособий, восстановления утерянных документов, реабилитации дорог и др.

По итогам встречи с местными жителями соответствующим государственным органам и местным властям дан ряд конкретных поручений.


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URL: https://www.vb.kg/400537
Теги:
Баткенская область, Садыр Жапаров, президент, приграничные конфликты, Кыргызстан, компенсация, Помощь
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