Воспитанникам центра "Умут-Надежда" надо помочь приобрести билеты в Сочи

Ребят пригласили для участия в международном инклюзивном танцевальном фестивале Inclusive Dance Sochi, который пройдет с 13 по 20 мая.

Впервые Международный благотворительный танцевальный фестиваль Inclusive Dance, инициатором и организатором которого выступил Центр социокультурной анимации "Одухотворение" прошел в 2013 году. Людям с ограниченными возможностями важно постоянно чувствовать себя нужными, вовлеченными в большие и значимые мероприятия, поэтому его решено было проводить ежегодно. В прошлом году оргкомитет фестиваля принял решение не отменять ежегодную программу ввиду ограничительных мер в связи с пандемией COVID-19, а полностью трансформировать мероприятия в формат online. Структура каждого дня была максимально сохранена и наполнена живым общением, музыкой и танцем.

Фестиваль Inclusive Dance – это не только танцевальные выступления, но и ежедневные мастер-классы с ведущими педагогами-хореографами по инклюзивному танцу, знакомство с новыми танцевальными техниками, получение индивидуальных, обмен опытом с ведущими экспертами. Например, 18 мая уже запланированы соревнования среди инклюзивных танцевальных пар по направлениям спортивные бальные танцы (европейская и латиноамериканская программа) и танцевальная импровизация. А на следующий день пройдут соревнования по инклюзивному танцу среди команд. Конкурсные направления: бальный танец, исторический, классический, акробатический, социальный, народный, современный, эстрадный и клубный или уличный танец.

- Наши ребята редко выходят за пределы центра, только когда мы их вывозим в кино или в город на прогулку. А тут такая возможность побывать в Сочи, познакомиться с ребятами из разных стран. Они так об этом мечтают! Изначально мы хотели оправить всех четверых, но пока удалось купить билеты только на Лиду и Руслана. Их будут сопровождать руководитель группы и нянечка, ведь ребята постоянно нужна помощь взрослых. На Малику и Бека сбор еще открыт, - говорит председатель правления ДРЦ "Умут-Надежда" Инга Шелике.

- Билеты из Бишкека в Сочи дорожали на глазах. Когда начали обзванивать и узнавать цены, то сначала они стоили 39 тысяч сомов в оба конца, потом через буквально пару часов цена на них поднялась 41 тысячи. И нам пришлось пойти на риск, выкупать билеты, еще не собрав полной суммы. Сотрудники отсюда даже позвонили руководству в Россию, там пошли на встречу, цену снизили до первоначальной – 39 тысяч, - рассказал тренер по адаптивному спорту центра Эрмек Кадыров. – Также надо успеть забронировать номера в отелях. Очень надеемся, что средств, которые удастся собрать, хватит, чтобы полететь всем запланированным составом.

Помочь ребятам можно перечислив деньги на номер "Элсома" – 0773298879.

Или же, перевести средства на расчетные счета ФОАО "Халык Банк Кыргызстан":

1250200130016184 (сомы)

БИК 125008 (сомы)

1252200130016185 (евро)

1251200130016136(доллары)

БИК 125001 (для ин.валюты)