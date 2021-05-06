"Таджикская сторона сделала вброс о совместном заявлении по границе"

Экс-вице-премьер-министр по вопросам безопасности и границ, омбудсмен КР Токон Мамытов назвал вбросом информацию про якобы соглашение между Кыргызстаном и Таджикистаном по границе. Об этом он заявил Vesti.kg.

"Видимо, это проект предложений таджикской стороны. Соседнее государство на протяжении восемнадцати лет постоянно выдвигает указанные условия - рассматривать по картам 1924-1927 годов и 1989 годов на всех переговорах по пограничным вопросам. Это их позиция. И мы их уважаем. Но у нас тоже есть своя позиция, которая немного отличается. Не думаю, что этот вариант был подписан. Тем более, обратите внимание на названия населенных пунктов: к примеру, "Коктош", в то время как у нас этот участок земли называется "Кокташ" и т.д. Полагаю, что это вброс в информационное пространство, чтобы осложнить ситуацию в нашей стране", - сказал он.

С мнением Мамытова согласилась и правозащитница Динара Ошурахунова.

"Про якобы договоренность КР и РТ. Поступила информация, что таджикская сторона намеренно сделала вброс о совместном заявлении, и это фейк, недостоверная информация", - отметила она.

Отметим, СМИ Таджикистана опубликовали соглашение, где указано, что стороны согласились для описания проектной линии государственной границы между Республикой Таджикистан и Кыргызской Республикой на участках от пограничной точки № 43 до пограничной точки № 61 и от пограничной точки № 135 до пограничной точки № 141 использовать документы и материалы национально-территориального размежевания 1924-1927 годов и паритетной комиссии 1989 года.