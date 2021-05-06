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Президент заложил капсулу под строительство военного городка в Лейлеке

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- Оксана Гут
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Садыр Жапаров сегодня, 6 мая, заложил капсулу под строительство военного городка в Лейлекском районе Баткенской области. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Президент встретился с местными жителями, которым рассказал о ходе процесса делимитации и демаркации государственной границы. Он подчеркнул, что вопросы границ являются одними из наиболее приоритетных в его деятельности, потому как безопасность государства начинается с внешних рубежей.

Жапаров рассказал о мерах по поддержке пострадавших, отметил, что семьям погибших будут выплачены компенсации по 1 млн сомов, получившим ранения от 50 до 100 тысяч сомов, а все разрушенные дома будут безвозмездно восстановлены.

По словам главы государства, всем задействованным государственным структурам и органам местного самоуправления даются своевременные поручения, а координацию их деятельности контролирует лично сам президент.

Местные жители в свою очередь поблагодарили всех неравнодушных кыргызстанцев, которые до сих пор продолжают оказывать помощь Баткенской области.


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URL: https://www.vb.kg/400551
Теги:
Баткенская область, Садыр Жапаров, военная служба, граница, Лейлекский район, президент, строительство, Кыргызстан, Помощь
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