Президент заложил капсулу под строительство военного городка в Лейлеке

Садыр Жапаров сегодня, 6 мая, заложил капсулу под строительство военного городка в Лейлекском районе Баткенской области. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Президент встретился с местными жителями, которым рассказал о ходе процесса делимитации и демаркации государственной границы. Он подчеркнул, что вопросы границ являются одними из наиболее приоритетных в его деятельности, потому как безопасность государства начинается с внешних рубежей.

Жапаров рассказал о мерах по поддержке пострадавших, отметил, что семьям погибших будут выплачены компенсации по 1 млн сомов, получившим ранения от 50 до 100 тысяч сомов, а все разрушенные дома будут безвозмездно восстановлены.

По словам главы государства, всем задействованным государственным структурам и органам местного самоуправления даются своевременные поручения, а координацию их деятельности контролирует лично сам президент.

Местные жители в свою очередь поблагодарили всех неравнодушных кыргызстанцев, которые до сих пор продолжают оказывать помощь Баткенской области.