Оскар Райс назначен советником Омбудсмена КР по вопросам защиты прав ЛОВЗ

Активист Аскар Турдугулов - известный в Интернете под именем Оскар Райс - стал советником Омбудсмена КР на общественных началах по вопросам защиты прав людей с инвалидностью. Об этом сообщает пресс-служба Акыйкатчы.

Сегодня, 6 мая, состоялась встреча Омбудсмена КР Токона Мамытова с Аскаром Турдугуловым.

"Вопросы, касающиеся защиты прав и свобод людей с инвалидностью, являются одним из приоритетных направлений деятельности аппарата Омбудсмена КР. Практически в каждом ежегодном докладе Акыйкатчы освещаются проблемы таких граждан и даются соответствующие рекомендации по их решению. В данном направлении мы активно взаимодействуем с представителями общественных объединений, представляющих интересы людей с инвалидностью, и привлекаем различных экспертов. Работа в качестве Советника Омбудсмена Кыргызстана откроет перед вами широкие права и возможности по осуществлению правозащитной деятельности в нашей республике и непосредственно при сотрудничестве с аппаратом Омбудсмена КР. Уверен, что это взаимодействие с вами будет долгим, целенаправленным и максимально эффективным", – подчеркнул Токон Мамытов, обращаясь к новоназначенному советнику.

Со своей стороны Аскар Турдугулов поблагодарил Акыйкатчы за оказанное высокое доверие и отметил, что люди с инвалидностью, проживающие в Кыргызстане, особо остро нуждаются в помощи и защите своих конституционных прав и свобод.

"На сегодняшний день в Кыргызской Республике проживает свыше 200 тысяч инвалидов, 30 тысяч из которых – это дети. Права инвалидов, к сожалению, нарушаются повсеместно, начиная с обеспечения всеми государственными, культурными и спортивными организациями доступа в свои здания нормальными и соответствующими мировым стандартам пандусами, а не их извращенным подобием в виде двух проложенных на ступеньках шпал или совершенно неприспособленных скатов, по которым может проехать далеко не каждое кресло-каталка инвалида, и заканчивая назначение и выплатами различных социальных пособий и их уровня. Поэтому надеюсь, что удостоверение Советника Омбудсмена Кыргызской Республики поможет мне и всем остальным инвалидам Кыргызстана более результативно продвигать и защищать наши законные интересы и права", – заявил он.

В завершении встречи Токон Мамытов вручил вновь назначенному представителю главного правозащитного органа республики соответствующее удостоверение, а также разъяснил его полномочия и задачи по предстоящей совместной работе.