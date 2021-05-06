Видео с участием Ташиева было смонтировано

Видео переговоров с таджикской делегацией с участием главы ГКНБ Камчыбека Ташиева было смонтировано. К такому выводу приходишь после просмотра всего видео переговоров.

На кадрах видно, что глава ГКНБ извинился в начале встречи. Есть мнение, что за опоздание кыргызской делегации.

Кем было смонтировано видео неизвестно, но судя по всему цель у них была не только дискредитировать главу ГКНБ Камчыбека Ташиева, но и внести раскол в общество Кыргызстана.

Отметим, ранее в соцсетях и СМИ появилось видео переговоров кыргызстанской и таджикистанской делегаций, в котором глава ГКНБ Ташиев якобы извинился сразу после слов о том, что "кыргызский народ всегда будет вместе с таджикским народом".