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Видео с участием Ташиева было смонтировано

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- Бакыт Басарбек
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Видео переговоров с таджикской делегацией с участием главы ГКНБ Камчыбека Ташиева было смонтировано. К такому выводу приходишь после просмотра всего видео переговоров.

На кадрах видно, что глава ГКНБ извинился в начале встречи. Есть мнение, что за опоздание кыргызской делегации.

Кем было смонтировано видео неизвестно, но судя по всему цель у них была не только дискредитировать главу ГКНБ Камчыбека Ташиева, но и внести раскол в общество Кыргызстана.

Отметим, ранее в соцсетях и СМИ появилось видео переговоров кыргызстанской и таджикистанской делегаций, в котором глава ГКНБ Ташиев якобы извинился сразу после слов о том, что "кыргызский народ всегда будет вместе с таджикским народом".


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URL: https://www.vb.kg/400555
Теги:
Камчыбек Ташиев
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