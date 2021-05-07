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На оживленных перекрестках Бишкека нет пешеходных светофоров

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- Сергей Швец
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Горожане пожаловались, что испытывают затруднения при переходе ряда центральных перекрестков, где наблюдается интенсивный трафик. На некоторых из них довольно сложно организована схема проезда, а потому не очень понятно, когда проезжую часть может пересекать именно пеший участник дорожного движения.

Два таких светофорных объекта расположены по соседству друг с другом. Это пересечения проспекта Чуй с улицами Исанова и Тоголока Молдо. Пешеходных светофоров нет ни на одном из них, а потому горожане вынуждены смотреть на те табло, которые работают для автолюбителей. Третий их "собрат" находится на перекрестке Михаила Фрунзе и Гоголя, а четвертый на Чингиза Айтматова-Айни.

Но на всех перечисленных объектах схема движения классическая, без дополнительных секций и особенных режимов настройки. Поэтому пешеходы могут, не боясь переходить проезжую часть по сигналам автомобильных "трехглазых". А вот на пересечениях Ахунбаева и Каралаева, а также на Чингиза Айтматова-Горького совсем другое дело.

Например, на первом зеленый свет сначала горит для обоих направлений, движущихся по Ахунбаева. Соответственно, могут переходить дорогу и пешие горожане. Но потом для потока, едущего на восток, загорается красный. В это же время западное направление продолжает двигаться. Кроме того, для него загорается дополнительная секция поворота налево на Каралаева, а тем, кто спускается по Каралаева, можно повернуть направо на Ахунбаева. Пешеходам движение уже запрещено. Но как об этом узнать, если для них нет отдельного табло?

На Айтматова-Горького тоже непростая схема проезда. Зачастую люди теряются и начинают переходить дорогу невпопад, рискуя оказаться под колесами. Да и порой выслушивают неприятные слова от водителей, которым они помешали не по своей вине.

На этом фоне сломанные пешеходные светофоры на пересечениях Жукеева-Пудовкина - Суеркулова и Абдрахманова-Московская кажутся пустяком. На каждом из них на трех углах из четырех они есть, а вот на одном отсутствуют. Конечно, повертев головой, можно сориентироваться. Но это не дело.

А пока на столь оживленных магистралях создается опасность для пешеходов, на той же Жукеева-Пудовкина, на пересечении со Скрябина, уже давненько установили светофор, который там в принципе не нужен. По крайней мере, не так критично. Во-первых, дорога там отвратительная, а потому машины и так ездят не быстро. Во-вторых, в том месте уложено два лежачих полицейских. В-третьих, есть знак пешеходный переход и водители ему всегда подчинялись, так как знали, что там расположена школа. Ну и, в-четвертых, поток на Пудовкина не сплошной, а потому можно почти без ожидания перейти не широкую дорогу.

В общем, специалистам из автоинспекции следует провести ревизию светофорных объектов и привести их в надлежащий вид. А заодно отказаться от практики установки электронных регулировщиков не там, где они нужны больше всего, а в относительно спокойных местах.


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URL: https://www.vb.kg/400556
Теги:
ПДД, светофоры, Бишкек
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