Только два дня в Музее Фрунзе открыта выставка миниатюрной военной техники

Выставка стендовых моделей-копий, посвященная 76-летию победы в Великой Отечественной войне будет открыта с 10.00 до 16.00 на 2-м этаже Кыргызского государственного мемориального дома-музея Михаила Фрунзе. Об этом VB.KG сообщил директор музея Бакытбек Бакчиев.

Выставка организована и проведена Станцией Юных Техников Ленинского района Бишкека при помощи и участии Бишкекского Клуба Стендового Моделизма в партнерстве с Мемориальным музеем Фрунзе.

Формат проведения выставки особый: в связи с эпидситуацией в стране и запретом массовых мероприятий выставка будет закрытой для массового посещения. Она предназначена только для граждан, поддерживающих и заинтересованных в развитии моделизма.

Основные разделы выставки:

- советская техника времен ВОВ;

- бронетехника стран-участников Второй мировой войны;

- послевоенная и современная боевая техника.

экскурс

Стендовый моделизм – создание моделей-копий максимально приближенных к реальным объектам.

Главная ценность моделей состоит в соблюдении пропорций, масштаба и точности воспроизведения внешнего вида прототипа.

Стендовый моделизм позволяет увидеть рядом и сопоставить образцы техники, которые в реальной жизни вряд ли получится увидеть вместе.