Российских наемников обвинили в казнях и изнасилованиях в ЦАР

Поддерживающие правительственные войска в Центральноафриканской Республике (ЦАР) российские наемники грабят и убивают местных жителей, а также совершают изнасилования. В этом их обвиняют в расследовании, опубликованном RFI.

Указывается, что в основу документа легли показания очевидцев и документы рабочей группы ООН по вопросу об использовании наемников.

Авторы упомянутого расследования зафиксировали около сотни случаев нарушения прав человека и международного гуманитарного права, которые приписываются войскам ЦАР и их союзникам из России. В частности, выявлено 26 внесудебных казней, пять случаев изнасилования, а также 27 произвольных арестов и лишения свободы.

Среди подобных эпизодов упоминается инцидент в городе Бамбари, произошедший в декабре 2020 года, когда правительственные войска вместе с наемниками сумели отбить населенный пункт у повстанцев. Утверждается, что наемники атаковали мечеть, в которой вместе с боевиками прятались мирные жители. Очевидец тех событий заявил, что россияне якобы устроили хаотичную стрельбу, а после - казнили троих человек без какого-либо суда. Отмечается, что после возвращения Бамбари, по городу прокатилась волна произвольных арестов. При этом те, кто были арестованы, пропали без вести.

В конце марта сообщалось, что Центральноафриканские вооруженные силы (FACA) за два месяца смогли отбить у боевиков порядка 30 городов при поддержке военных инструкторов из России. Отмечалось, что в большинстве случаев российские инструкторы играют роль мотиваторов для военных ЦАР, которые борются с повстанцами.

Позже также стало известно, что на территорию ЦАР из Судана вошел конвой с российскими наемниками, включающий около 42 единиц военной и гражданской техники. Как сообщали источники из местных служб безопасности, бойцы ЧВК направились в зону аэродрома Абакава, где они якобы планировали развернуть свою базу для дальнейшего использования.

Россия в декабре 2020 года по просьбе властей ЦАР направила в страну 300 военных инструкторов. Уточнялось, что на месте они займутся обучением военнослужащих национальной армии республики. В то же время появлялась информация о том, что армии ЦАР начали помогать российские наемники - их заметили в 130 километрах к северо-западу от столицы республики Банги вместе с наемниками из Руанды и представителями FACA.

Источник: lenta.ru