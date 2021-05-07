Дипломатические откровения из Туманного Альбиона

О процессах демократизации, Конституции, торговых возможностях и прекрасной природе Кыргызстана.

Об этом и многом другом VB.KG беседовал с Чрезвычайным и Полномочным послом Великобритании в Кыргызстане Чарльзом Гарретом.

Политика новых вызовов

- В новой внешнеполитической стратегии Великобритании говорится, что поддержка демократии и верховенства права останется основой взаимоотношений между нашими странами. Как, по-вашему, стало ли сложнее защищать демократию в Кыргызстане в связи с последними событиями в политической жизни КР?

- Вызовы для демократии есть всегда, поскольку ключевым моментом в этом контексте является то, что демократизация - это процесс бесконечный. Это актуально и для Кыргызстана, и для Великобритании. Хотя у нас есть сотни лет опыта, мы все еще занимаемся этим процессом. Что касается Кыргызстана, то ваша республика тридцать лет назад выразила амбицию укреплять демократию в стране. И на сегодня эта позиция остается неизменной. Я горжусь, что у Великобритании есть возможность поддерживать вашу страну в процессе укрепления демократии. Не знаю, труднее ли новые вызовы для КР, чем старые. Но очевидно, что события в стране, происходящие с октября прошлого года, изменили среду, в которой мы все занимаемся процессом укрепления демократии. Изменилось руководство, изменились приоритеты. Я бы сказал, что есть как новые риски, так и новые возможности.

- Какие основные угрозы стоят перед народом Кыргызстана на пути более развитого демократического сообщества?

- Главные угрозы – коррупция и слабое верховенство права в стране. Эти две вещи тесно связаны. Коррупция подрывает верховенство права, а из-за слабого верховенства права борьба с коррупцией идет намного труднее. Обе эти проблемы очень серьезны в Кыргызстане: они подрывают общество, они подрывают доверие к руководству страны, подрывают экономику. Из-за этих двух проблем люди страдают больше, чем нужно… Вместе с тем, я добавил бы, что есть также в стране два очень положительных момента: свободные СМИ и также гражданское сообщество. Они-то и помогают лучше бороться с существующими угрозами.

- 11 апреля прошел референдум по принятию новой Конституции, которая дает президенту весьма обширные полномочия. О чем вы подумали, когда стало известно, что новая редакция основного закона принята без учета конструктивной критики со стороны международных институтов и представителей гражданского сектора страны?

- Решения, принятые в январе и в апреле, это решение жителей Кыргызстана. Но важно отметить, что все важные демократические, политические решения лучше, сильнее, устойчивее, если они основаны на широких общественных дебатах и учитывают широкую палитру мнений. Что касается рекомендаций международных организаций, то я считаю, что в процессе построения демократии важно использовать все богатство уже существующего опыта. Такие международные организации, как Венецианская комиссия и БДИПЧ ОБСЕ, дают очень полезные рецензии. На мой взгляд, ими не стоит пренебрегать. Великобритания, как и Кыргызстан, получает советы, комментарии и оценку от Венецианской комиссии и БДИПЧ ОБСЕ по различным политическим процессам. Например, выборам. И все эти рекомендации применяются на практике.

- Вы можете как-то оценить степень развития гражданского сообщества в КР? Получается ли у активистов менять отношение общественности к таким важным вопросам, как права человека и т.д.?

- Я в стране уже работаю почти два года и за это время познакомился со многими очень талантливыми людьми в гражданском обществе, а также в академических кругах. У некоторых из них есть очень основательное понимание таких тем, как конституция и демократические принципы. Полагаю, что для страны это очень большое преимущество. Представители гражданского сообщества не всегда транслируют последовательную позицию, мнения. Но к ним также стоит прислушиваться, поскольку альтернативные точки зрения помогают принимать лучшие решения. Я также хотел бы отметить, что, конечно, нет волшебной кнопки, нажав на которую, можно было бы за одну ночь сделать общество более толерантным и продвинутым. Ни правительство, ни гражданский сектор не могут сделать этого. И все же активисты помогают понемногу изменять ситуацию к лучшему. Привлечение широкого внимания к трагедиям Бурулай и Айзады не поможет сегодня же прекратить "ала качуу", но давление со стороны гражданского сообщества заставляет людей думать и действовать. Хорошо уже то, что недавно прозвучало выступление вице-премьер-министра Артема Новикова, в котором он говорил о необходимости рассматривать преступление "ала качуу" по той же статье, что и похищение человека (в действующем УК кража невест идет отдельной статьей - авт.).

Перспективы на фоне кризиса

- Пандемия стала самым большим испытанием для всех стран мира в последнее время. Как вы думаете, насколько хорошо КР справляется с этим испытанием? Что или кто помогает республике преодолевать этот вызов?

- Действительно, пандемия стала большим испытанием для всех стран мира. Не только для правительства Кыргызстана, но и для правительства Великобритании, Китая, США и т.д. Сегодня власти всех этих стран оглядываются на события годичной давности и понимают, что они могли действовать по-другому - более эффективно и лучше для людей. И это очень важно, потому что признавать свои промахи, анализировать ошибки, значит готовиться к будущим вызовам. Я также думаю, что наиважнейшим союзником в борьбе с пандемией в Кыргызстане стали сами жители страны. Я имею в виду волонтеров и медицинский персонал. Они были просто великолепны прошлым летом! Также надо отметить, что сегодня республика получает дополнительную помощь в рамках механизма по доступности вакцин COVAX. В частности, в страну ожидается поступление партии вакцин от международной организации ГАВИ (Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации, поддерживает инициативу COVAX – авт.), одним из крупных доноров которой является Великобритания. Разумеется, эти вакцины будут бесплатными.

- Великобритания – самый крупный торговый партнер КР в Европе. Что покупает Великобритания в КР? Что экспортирует в нашу страну? Есть ли заинтересованность в каких-то товарах из КР и чего не хватает?

- Вы правы, Великобритания является самым крупным торговым партнером Кыргызстана в Европе. Причина в том, что кыргызское золото торгуется на лондонской бирже драгоценных металлов. Помимо золота наш объем двухсторонней торговли невелик, но есть потенциал в некоторых определенных секторах. Например, в КР есть спрос на консалтинговые услуги в юридическом и образовательном секторах, а также в других сферах. В Великобритании же востребованы кыргызские IT-услуги. Я знаю, что в Великобритании есть спрос на органические продукты питания из Кыргызстана. Также, вы удивитесь, но в последний раз, когда я был в Лондоне, я увидел в большом магазине маленькие подарки из войлока, сделанные в КР. Они там продаются по ценам в 10 раз дороже, чем в Бишкеке. И на них огромный спрос. Кроме того, хотелось бы отметить, что несмотря на выход Великобритании из ЕС, кыргызские экспортеры, как и раньше, могут торговать своими товарами в Соединенном Королевстве на условиях ВСП+ (программа преференций для выхода на рынок стран ЕС – авт.).

- Какая-то есть заинтересованность британских инвесторов в КР и в каких сферах?

- Сегодня самый крупный британский инвестор здесь это горнорудная компания "Чаарат", которая ведет разработку в Чаткале. При этом, очевидно, что хорошие инвестиционные возможности в КР существуют не только в горнорудном секторе. Интерес может представлять IT-сфера, где есть очень много талантливых людей, или образовательный сектор. Однако нужно понимать, что добросовестным инвесторам всегда важно, чтобы в стране было сильное верховенство права. Именно об этой стороне ведения бизнеса в вашей республике меня в первую очередь спрашивают потенциальные инвесторы из Великобритании.

- Борьба с изменением климата и утратой биоразнообразия главным международным приоритетом, говорится в новой внешнеполитической стратегии Великобритании. Планируется ли поддерживать какие-то программы в КР, связанные экологией?

- Посольство Великобритании уже сегодня реализует большой проект поддержки кыргызского правительства в подготовке к "COP26" (конференции ООН, которая пройдет в городе Глазго в ноябре этого года – авт). Это важный проект, на мой взгляд, потому что участие в этой конференции предоставит Кыргызстану возможность привлекать больше поддержки от доноров в рамках борьбы с изменением климата, но и позволит республике первой в центральноазиатском регионе презентовать себя как активного игрока на международной сцене. В Центральной Азии ни одна страна до сих пор не действует активно в контексте изменения климата. Так что для КР это хороший способ озвучить свои амбициозные планы в этом отношении и заявить о себе, как о надежном партнере для международного сотрудничества. Это важно, потому что таких дипломатических возможностей очень мало для Кыргызстана и надеюсь, что с нашей помощью правительство может подготовиться хорошо и эффективно.

Повестка по Центральной Азии

- У Великобритании и США очень тесные взаимосвязи. В то же время Кыргызстан исторически связан с РФ. Сейчас между Соединенными Штатами и Россией отношения сильно усложнились. На этом фоне США как-то будет меняться британская политика в Центральной Азии?

-На мой взгляд двусторонние отношения Великобритании с Кыргызстаном, с Таджикистаном и Казахстаном основываются на взаимных интересах. Они никак не зависят от того, что происходит в данный момент на границе между Россией и Украиной и того, как на это реагируют США. Конечно, такие ситуации очень серьезные, но это не скажется на наших отношениях со странами ЦА.

- Что вы можете сказать по ситуации на границе с Таджикистаном?

- Очень сложно оценивать ситуацию по случившемуся на границе, так как мы не владеем полной информацией. Безусловно, то что случилось на границе это является большой трагедией для жителей обеих стран, так как были жертвы и со стороны Кыргызстана, и со стороны Таджикистана. Без сомнения, все разрушения и потери населения, невозможно просто восстановить, заменить или обновить. На данный момент сторонам очень важно достигнуть консенсуса и сделать все, чтобы сохранить мир для граждан своих стран, так как в подобных ситуациях больше всего страдают именно мирные и невинные жители.

-Афганистан остается одним из источников террористических угроз. Тем временем, США планируют вывести свой военный контингент из этой страны. В связи с этим изменится ли оборонная стратегия Великобритании в регионе?

- Конечно, решение официального Вашингтона изменит ситуацию. Мне неизвестны подробности о том, как будет меняться оборонная стратегия Великобритании в Афганистане. Однако я хотел бы отметить, что присутствие миротворческих сил - это не единственный аспект помощи Афганистану. Есть другие очень важные инструменты, такие как поддержка процессов демократизации, образовательного сектора и экономики страны. И такая конечно, конечно, продолжится после того выведут войска.

-Как вы считаете, какие шаги мог бы предпринять Кыргызстан в поддержку этнических кыргызов в СУАР, учитывая нынешнюю финансовую зависимость страны от Китая (42 процента внешнего государственного долга КР принадлежит Китаю)?

- Положение в Синьцзяне очень серьезное. Есть доказательства тому, что нарушаются права мусульман в Китае. При этом страны мусульманского мира не комментируют эту ситуацию, что, очевидно, подтверждает влияние КНР. Для многих стран Ближнего Востока, для Турции и для Кыргызстана Китай является очень важным партнером. Тем не менее, думаю, нужно выражать свою позицию по поводу нарушения прав человека в Синьцзяне, хотя бы на уровне двусторонних переговоров.

О личном

- В 2019 году в интервью одному из отечественных изданий вы говорили о том, что удивляет вас в жителях нашей страны. Что изменилось за два года? Вы стали больше удивляться?

- Что все еще удивляет меня: здесь повсюду замечательные пейзажи и виды, но куда бы я не поехал, везде мусор. Я просто не понимаю этого. Как можно не защищать такую красоту? Также меня огорчает, что водители на улицах не очень понимают, как относиться к велосипедистам. Мне очень нравится путешествовать на велосипеде, но в КР это бывает опасным. В то же время, я восхищаюсь доброжелательностью кыргызского народа, чувством юмора кыргызстанцев и их желанием контактировать с иностранцами.

-Вы говорили, что горы – ваша страсть. Сколько горных маршрутов вы уже прошли в Кыргызстане?

- Вопреки пандемии очень много. Я неоднократно ездил в такие горные долины как Ала-Арча, Аламедин, Ыссык-Ата, Чон-Кемин и другие. Кроме того, этим летом я планирую поучаствовать в велопробеге по маршруту Талас - Балыкчы. Его протяженность почти 2 тысячи километров.