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Акбагышева: Почему бы кыргызстанкам не перенять опыт индийских подруг?

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- Нина Ничипорова
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Состоялся бизнес–форум женщин Кыргызстана и Индии. Речь на нем шла о развитии женского предпринимательства. И судя по тому, как динамично проходила встреча, чувствовалось, что обе стороны хоть завтра готовы начать вершить совместные дела. И время тому благоприятствует. Форум прошел в Год культуры Индии в Кыргызстане. Он, безусловно, активизирует и деловые контакты между государствами и их прекрасными представительницами. Не успел посол Кыргызстана в Индии Асеин Исаев поговорить с министром по вопросам текстильной промышленности, по делам женщин и детей Смрити Зубин Ирани о подготовке госпрограмм поддержки женского предпринимательства с предоставлением ссуд начинающим бизнесменам, как тут же был проведен этот бизнес–форум.

- В каких направлениях кыргызстанки могли бы сотрудничать с индианками? - поинтересовалась корреспондент "ВБ" у президента Конгресса женщин Замиры Акбагышева.

- Практически во всех сферах. Сегодняшний мир меняется так стремительно, и профессии, казавшиеся сугубо мужскими еще лет десять назад, сейчас меняют гендерную зависимость. Тридцать процентов из более чем пятисот тысяч членов конгресса - ныне успешные предпринимательницы. Многие из них начали развивать свой бизнес при поддержке нашей организации в разные годы: кто 20 лет назад, кто - 10, а кто–то только сейчас. Поддержка женщин, занятых в малом и среднем бизнесе, вовлечение их в экономику - это приоритетные задачи конгресса. Таким образом они могут проявить себя в профессиональной сфере, пополнить семейный бюджет, да и гендерного неравенства, уверена, станет меньше.

Я предложила несколько направлений нашего совместного сотрудничества. В Индии, например, широко используют альтернативные источники энергии, в частности солнечные батареи. Лет десять назад я была в бизнес–инкубаторе имени Махатмы Ганди. На огромной территории - на сорока гектарах - расположилось множество зданий–цехов. В одном женщины шили одежду, в другом делали сувениры, в третьем - солнечные батареи. В то время они были мало востребованы. Но сейчас активно внедряются альтернативные источники энергии. И почему бы кыргызстанкам не перенять опыт индийских подруг? Тем более что в наших нынешних условиях повышения тарифов на электричество. Индийская сторона готова помочь нам наладить этот перспективный бизнес.

Но, пожалуй, наш главный конек в деловых взаимоотношениях - это "зеленая" экономика и агропромышленный комплекс. Индия сейчас активно пытается наладить отношения со странами, которые могли бы поставлять ей экопродукцию. И здесь для наших женщин–фермеров - огромное поле деятельности.

В этом бизнес–форуме принимали участие члены Конгресса женщин из всех регионов. И предпринимательницы из всех областей оживились, когда зашла речь о поставках экопродукции в Индию, о совместной ее переработке. Например, очень привлекло выступление ошской предпринимательницы Миры Мендибаевой. Она и ее коллеги хоть сегодня могут начать поставки меда, сухофруктов и другой экологически чистой продукции, имеющей международные сертификаты, в Индию. Предпринимательница из Нарына Ырыс Ибраимова заинтересовала индийскую сторону минеральной водой "Арашан", поставки которой она может наладить. За ее идею буквально уцепились, индийская сторона готова работать по конкретным проектам. В Индии, как известно, есть проблема с питьевой водой.

Мы с удовольствием хотели бы сотрудничать с индийскими подругами в области IT–технологий. В этой сфере Индия лидирует в мире. И кыргызстанки готовы позаимствовать опыт. Конгресс женщин мог бы организовать курсы для кыргызстанок в сфере IT–технологий. И это наше предложение было принято.

Мы предложили и такие направления в сотрудничестве, как образование, фармацевтика. Деловые контакты укрепят еще более тесные дружеские связи наших народов. Тем более что наши страны - члены ШОС, - сказала она.


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URL: https://www.vb.kg/400574
Теги:
гендер, Индия, Кыргызстан
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