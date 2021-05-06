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Внимание, розыск! Похищенную в Лебединовке девушку ещё не нашли

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- Оксана Гут
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Милиция просит помощи в поисках 26-летней Курбановой Изят, похищенной 5 мая в селе Лебединовка.

По факту похищения девушки в Аламудунском районе проводятся комплекс оперативно-розыскных мероприятий, заявляют в пресс-службе ГУВД Чуйской области.

Ранее сообщалось, что 6 мая примерно в 02:00 часов в дежурную часть ОВД Аламудунского района с заявлением обратилась гражданка К.Ф., 2001 года рождения. Она просила принять меры в отношении неизвестных лиц, которые 5 мая примерно в 23:00 часов возле одного из супермаркетов в селе Лебединовка, посадив в автомашину марки "Тайота-Эстима", похитили ее сестру К.И., и скрылись в неизвестном направлении.

Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРПП по признакам преступления предусмотренных статьей 170 (Похищение человека) УК КР и начато досудебное производство.

По указанному факту сотрудниками милиции незамедлительно был объявлен план "Перехват", были разосланы ориентировки по всем органам внутренних дел Кыргызской Республики.

В ходе принятых неотложных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками милиции была установлена личность предполагаемого похитителя, которым оказался Мамаяров Абдумалик Абдрахамнович 1997 года рождения.

Сотрудниками незамедлительно был осуществлен выезд по месту проживания указанного парня, который 5 мая под вечер выехал из дома и не возвращался по сегодняшний день. В ходе допроса родителей было установлено, что они сами не владеют информацией о местонахождении своего сына.

При этом в ходе допроса родственников похищенной девушки было установлено, что указанный парень и девушки дружили.

В настоящее время из числа наиболее опытных сотрудников милиции ГУВД Чуйской области и ОВД Аламудунского района проводятся комплекс оперативно-розыскных мероприятий. Отрабатываются все имеющиеся связи предполагаемого подозреваемого и похищенной девушки.

При этом ГУВД Чуйской области обращается к гражданам видевших или знающих о местонахождении Курбановой Изят Гаиниевны 1995 года рождения и Мамаярова Абдумалика Абдрахмановича 1997 года рождения сообщить в органы внутренних дел по следующим номерам: Деж. часть ГУВД Чуйской области 0312 43 01 27, 43 88 85, 0701 26 63 01, Деж. часть ОВД Аламудунского района 0312 36 35 27.


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URL: https://www.vb.kg/400580
Теги:
Аламудунский район, похищение, розыск, Чуйская область, Кыргызстан, Ала качуу, ГУВД
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