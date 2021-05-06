Жапаров поручил модернизировать техническое состояние водозабора "Головной"

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 6 мая, посетил военный полигон "Бужум" и водозабор "Головной", расположенный на реке Ак-Суу близь кыргызско-таджикской границы в Баткенской области. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Глава государства осмотрел местность и территорию участка, где располагается водозабор и воинское подразделение, охраняющее объект.

Президент по итогам посещения поручил соответствующим государственным органам модернизировать техническое состояние водозабора.

При посещении полигона "Бужум" Садыр Жапаров выступил перед военнослужащими, отметив, что государство исполнит все свои социальные обязательства перед Вооруженными силами, а решению имеющихся вопросов силовых структур будет и далее уделяться особое внимание со стороны руководства страны.