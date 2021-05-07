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После реконструкции Карасаева и Кулатова разгрузят движение в центре города

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- Сергей Швец
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Капитальный ремонт улиц Карасаева и Кулатова позволит существенно разгрузить дорожное движение в центре города, в особенности на Горького, Медерова и Льва Толстого.

В Бишкеке продолжается реконструкция магистралей в рамках второй фазы проекта "Развитие улично-дорожной сети города Бишкек". Она рассчитана на два года, за которые подрядчик в лице China Road and Bridge Corporation построит 5 мостов и отремонтирует 60 улиц протяженностью более 70 километров. Часть артерий будет расширена, а некоторые их участки построят с нуля. Помимо проезжей части строители обновят тротуары и ирригацию. Реконструкция ведется за счет грантовых средств КНР.

В первую очередь реконструкции, в частности, попали названные выше улицы. Карасаева приведут в порядок на отрезке от Байтик Баатыра до Кара-Дарыя. Она и до ремонта была довольно оживленной в плане движения автомобильного транспорта. Но все-таки состояние асфальта отпугивало большую часть автомобилистов. Хотя все они отмечали ее высокий потенциал по разгрузке параллельных Горького и Медерова.

На всем протяжении ремонтируемого участка в настоящий момент проводятся земляные работы, которые в первую очередь связаны с заменой коммуникаций и установкой новых колодцев. На отрезке от Юнусалиева до Жукеева-Пудовкина тяжелая техника снимает старый асфальт. Работы ведутся средним темпом, ни аврала, ни простоя нет.

А на Кулатова пока ничего интересного не происходит. Хотя эта улица в плане реконструкции будет гораздо сложнее, но вместе с тем интереснее. Ведь строителям предстоит построить новый участок, пробив магистраль от Фатьянова до Байтик Баатыра.

В целом дорога имеет внушительную ширину на большей своей части. Это позволит разместить и широкую проезжую часть, и тротуары. Правда, несколько узких участков все же есть. Например, от Кара-Кульской на восток. Также неизвестно, насколько условия позволят размахнуться дорожникам при строительстве нового участка Фатьянова-Байтик Баатыра. Но в любом случае, часть потока с Горького и Льва Толстого эта улица однозначно заберет.

Некоторые работы сейчас проводятся на отрезке от Кара-Кульской до Логвиненко. Но и то заключаются они в основном в подвозе строительных материалов и только-только начинающейся замене коммуникаций. Видимо, китайский подрядчик решил сначала навалиться на другие улицы, а уже потом взяться за эту.


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URL: https://www.vb.kg/400591
Теги:
дороги, Китай, реконструкция, Бишкек, ремонт дорог
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