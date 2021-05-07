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Вирус в Кыргызстане на подъеме

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- Нина Ничипорова
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Пока ситуацию с COVID в стране, и в частности в Бишкеке, можно назвать управляемой. Но трудно сказать, как она будет развиваться далее.

Судя по последним данным, заболеваемость растет, количество умерших тоже. Как и предполагали эпидемиологи, циркулирующие у нас штаммы вируса - британский, индийский, южноафриканский - будут протекать более тяжело, так и вышло. Количество больных в тяжелом состоянии увеличивается.

Ранее в Бишкеке закрыли музеи, библиотеки, спортклубы. У бишкекчан, конечно, появился легкий страх: все–таки стали надевать маски, но далеко не везде и не все.

Слава богу, народ хотя бы не отказывается от вакцинации. Сейчас "Спутником V" прививают в четырех ЦСМ: №2, 6, 7, 8 людей 65+ и с хроническими заболеваниями при наличии справки от семейного врача. Китайской вакциной Sinoрharm - всех желающих практически во всех поликлиниках.

К прививочным кабинетам этих ЦСМ выстраиваются очереди с самого утра. Но, как заверили в Минздравсоцразвития, количество пунктов будет увеличено по мере поступления новых партий вакцин, в том числе российской. Получить ее чуть позже могут все желающие, независимо от возраста и болезней. На прививку от COVID–19 можно будет записаться даже онлайн.

Как сказал замминистра здравоохранения по цифровому развитию Бакыт Джангазиев, сейчас разрабатывают электронную очередь на вакцинацию от COVID–19.

"Привязки к прописке нет. Сведения автоматически будут попадать в систему, таким образом медработники станут меньше тратить времени на ввод данных, и процедура будет ускорена", - добавил Бакыт Джангазиев.

А в июне будет согласован новый график поставок. Контракт Минздрава с российским фондом прямых инвестиций заключен на поставку около 1 миллиона доз. Буквально вчера появилась информация о том, что на покупку вакцины от COVID–19 правительство выделило еще 600 миллионов сомов. "Ранее уже было выделено 214 миллионов, потом 20 миллионов и сейчас - 600 миллионов. Мы ищем и найдем деньги, чтобы спасти людей от ковида. На сегодня уже привито более 20 тысяч человек", - сказал министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев.

По его словам, в начале мая в Кыргызстан поступит более 400 тысяч доз вакцины AstraZeneca. Документы он подписал, премьер–министр тоже.

Имеющейся на сегодня вакцины хватит пока на 85 тысяч человек, в том числе 75 тысяч человек могут получить китайский препарат компании Sinopharm, 10 тысяч - российский "Спутник V".

В мире же ситуация вообще аховая. Более 150 миллионов зараженных на сегодняшний день. И рост исчисляется тысячами. Вчера, например, еще заболели почти 200 тысяч человек. Не снижается и уровень смертности. Вчера, например, умерли 5 тысяч 600 с лишним землян. А вообще с начала эпидемии более 3 миллионов 164 тысяч.

Хуже всего ситуация в Индии. Там, можно сказать, ковид–катастрофа. Каждый день ставится новый антирекорд. Общее число заболевших же превысило 18 миллионов человек. Россия и США отправляют туда гуманитарную помощь.


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URL: https://www.vb.kg/400594
Теги:
Кыргызстан, коронавирус
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