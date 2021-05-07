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Российский политолог объяснил позицию РФ по конфликту в Баткене

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- Виктория Гунгер
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Позиция России в конфликте между КР и РФ нейтральная, так как попросту не может быть иной. Ведь обе страны - участницы ОДКБ. Об этом VB.KG сообшил российский политолог, уроженец Кыргызстана Павел Данилов.

По его словам, в этой ситуации просматривается аналогия с Карабахом, где обе воюющие стороны - союзники России.

- Но отличие в том, что у тех сторон была дорожная карта решения их территориальных споров. В случае же спора между КР и РТ такой дорожной карты нет. Поэтому, иной позиции, как призывать обе стороны к миру, пока нет. И надо отметить, такие призывы были сделаны, - сказал Данилов.

Как отметил политолог, Россия просто не может и не должна оказывать хоть малейшее давление на независимые страны.

-Подчеркну - независимые! Другой вопрос, который нас - российских политологов удивляет, это откуда взялось это недовольство позицией РФ? С чего? Россия точно такая же независимая страна, как и Кыргызстан. Почему она должна вмешиваться? Чтобы ее снова обвинили в имперских амбициях? Мы выучили эти уроки, и, надеюсь, больше никому не будем навязывать свой русский мир. Только по обоюдному желанию. Как это было в Крыму - 96% желающих. Это если с формальной точки зрения, - подчеркнул Данилов.

Если с точки зрения геополитики, то РФ сейчас не до этого.

-У РФ чуть ли не горячая война с Америкой намечается. Вся остальная война: информационная, экономическая, санкционная, политическая, репутационная и т.п. уже вовсю идет. И эта провокация, по мнению некоторых политиков, тоже часть этой войны. Возможно это и так, но это не отменяет факта спора за территорию. И этот спор могут решить только две страны - Кыргызстан и Таджикистан. А Россия, всегда готова стать одним из международных посредников, - пояснил Данилов.

При этом, по мнению российского политолога, что касается самого урегулирования территориальных споров между КР и РТ, наверное нужно создать экспертную международную группу, которая и предложит дорожную карту, выгодную всем.

-В эту группу нужно включить и этнографов, и географов, и политологов, и социологов и спецпредставителей заинтересованных государств. Резолюцию этой экспертной группы провести через СБ ООН, чтобы никому, в будущем, не захотелось ее оспаривать. А посредников для и КР, и РТ должны определить сами, - заключил Павел Данилов.


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URL: https://www.vb.kg/400607
Теги:
приграничные конфликты, Россия, Кыргызстан, политика, кыргызско-российское сотрудничество
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