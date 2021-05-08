Главные подземки Бишкека: одна разбита, другая течет

Подземные пешеходные переходы на пересечении проспекта Чуй с Абдрахманова и Чингиза Айтматова нуждаются в дорогостоящем ремонте. И если первый разнесли дикари во время октябрьских событий прошлого года, то второй потек сразу же после завершения реконструкции. Почему все эти повреждения и дефекты до сих пор не устранены, непонятно.

Напомним, еще во времена мэрствования Албека Ибраимова (2017 год) столичные власти приняли решение провести дорогостоящий ремонт двух центральных подземок. И заложили на эти цели миллион долларов по тому курсу. Предполагалось, что объекты станут красивее и современнее. А одними из главных изюминок будут механизированные подъемники для лиц с ограниченными возможностями здоровья и тактильные дорожки для слабовидящих и слепых горожан.

Также первоначально предполагалось, что подземки перестанут быть местом торговли. Но после череды митингов торгующих в них предпринимателей, столичные власти изменили свое решение. Правда, оборудовали павильоны в едином стиле.

При этом многие бишкекчане изначально высказывались против этой идеи, справедливо замечая, что столь солидную сумму можно потратить и на более нужные вещи. Например, на закупку оборудования для больниц или еще что-нибудь в этом духе. Но власть стояла на своем и в скором времени ремонт был завершен.

Чиновники сообщали, что подземный переход на пересечении проспекта Чуй и Абдрахманова, построенный в далеком 1979 году, обзавелся новыми лестницами. Для этого подрядная организация в лице ОсОО "Бийик КG" демонтировала все восемь старых лестничных площадок, а новые отделала красным гранитом. Внутри для облицовки пола был также использован красный и серый гранит, из которого выполнены узоры национального орнамента.

Но главное – строители заменили гидроизоляцию подпорных стен и плит перекрытий. Старые материалы уже не сдерживали воду при интенсивных осадках, а потому она капала с потолков и текла по стенам. Кроме того, переход оснастили современными светодиодными светильниками с высокой экономичностью. А над ступенями, ведущими в "метро", установили специальные навесы, на каркасы которых уложено стекло-триплекс.

Строительная компания провела благоустройство и прилегающей территории. И за все это город отвалил подрядчикам чуть более 32 миллионов сомов.

Подземный переход на проспекте Чингиза Айтматова был отремонтирован примерно по такому же сценарию, лишь с некоторыми отличиями. Но в первые же обильные осадки в подземке потекло с потолка. И потекло хорошо.

Как выяснилось позже, при утрамбовке грунта была повреждена новая гидроизоляция. А все потому, что рабочие после засыпки грунта использовали виброкаток, который и повредил защиту от воды. Но даже после переделки подземка снова начала протекать. Управление капитального строительства предположило, что строители не до конца соблюли технологию по укладке гидроизоляции. И дабы исправить ситуацию придется вскрывать дорожное полотно по проспекту Айтматова.

В 2018 году в пешеходном переходе обвалился потолок. Мэрия пообещала устранить неисправность во время ремонта правительственной трассы. Мол, между дорожным покрытием и потолком подземки проходят ирригационные сети. Они уже порядком поизносились и нуждаются в замене. Во время реконструкции 2017 года обновить их не удалось, так как не ремонтировалась сама дорога.

С тех пор тема переходов притихла. Вспомнили о них в октябре 2020 года, когда во время волнений группа варваров разнесла навесы над поземкой возле ЦУМа в пух и прах. Чем стекло помешало митингующим, непонятно.

При этом оно, как было написано выше, не совсем обычное. При ударе не рассыпается на осколки, а расходится трещинами. Поэтому его стоимость также несопоставима с привычными стеклопакетами.

В настоящий момент ситуация такая. Можно отметить, что капремонт на объекте Абдрахманова-Чуй сделан вполне качественно. Следов потеков на потолках и стенах нет, подъемники работают. Из дефектов можно выделить отвалившуюся в двух местах штукатурку на небольшой площади и оторванное покрытие тактильных дорожек. Эти вещи устраняются быстро и не дорого. А вот навесы, разбитые дикарями, до сих пор не восстановлены. Да и про то, поймали ли этих вандалов тоже молчок.

На Айтматова-Чуй никаких погромов не было. Но здесь все также течет вода, о чем свидетельствуют многочисленные потеки. Их хорошо видно на фотографиях. Значит, все потуги подрядчика и мэрии исправить дефект не увенчались успехом. Кто ответит за это?

Кроме того, не работают механизированные подъемники, о которых так восторженно вещали чиновники. Кнопки вызова просто заклеены черным скотчем. К слову, тактильные дорожки тоже местами повреждены.

При этом о необходимости столь дорогостоящего ремонта муниципалитет молчит как рыба об лед. Вероятно, его хотят молчком сделать за счет городского бюджета, то есть на деньги рядовых налогоплательщиков. Хотя в первом случае есть вандалы, которых нужно поймать и заставить платить, а во втором – подрядчик, который с самого начала сделал некачественную работу. Но с большой долей вероятности можно предположить, что мэрия пойдет по пути наименьшего сопротивления и залезет в карман законопослушных граждан.