Мобильный оператор О! продолжает инвестировать в улучшение качества связи

7 мая – День работников всех отраслей связи, но команда Мобильного оператора О! работает и в этот день. Технические работы по увеличению зоны покрытия и улучшению качества сети продолжаются ежедневно, порой без выходных, внеурочно, в праздники и даже круглосуточно.
От всей души поздравляем работников всех отраслей связи, телевидения и радиовещания с профессиональным праздником! Сегодня нет такой отрасли экономики, которая могла бы обойтись без услуг связи. Приятно сознавать, что самые передовые цифровые и информационные технологии получают в Кыргызстане такое широкое распространение и развитие в том числе благодаря работе экспертов О!.
В сфере электронных коммуникаций страны трудятся настоящие профессионалы, ответственные и творческие люди. Желаем всем крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи, успешной реализации всех профессиональных планов!
Тем временем, Мобильный оператор О! продолжает укреплять своё лидерство и инвестирует в строительство сети 4G LTE и всё большее увеличение ёмкости сетей 4G/3G/2G по всей стране. Недавние работы по модернизации 4G LTE проведены ещё в более 120 населённых пунктах республики:
Карта покрытия и регулярные новости о развитии сети О! доступны на сайте www.o.kg. Связаться с операторами компании можно в личных сообщениях в социальных сетях
Facebook, Instagram, "Одноклассники", "ВКонтакте", YouTube или Twitter. Кроме социальных медиа, круглосуточная поддержка абонентов О! доступна в WhatsApp: + 996 705 700 700, в Telegram: @Nurtelecom_bot и в онлайн-чате на сайте www.o.kg.
Мобильный оператор О! – лидер по покрытию и ёмкости сетей 4G/3G/2G в Кыргызстане, в зоне охвата которых проживают более 99% населения страны.