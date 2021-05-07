В России упростят выдачу вида на жительство для ряда иностранцев

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 1 сентября разработать механизм выдачи вида на жительство в упрощенном порядке иностранцам-финалистам и победителям общероссийских конкурсов платформы "Россия - страна возможностей". Об этом говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.

Кроме того, администрации президента вместе с МВД и МИД поручено представить предложения о внесении соответствующих изменений в нормативные правовые акты.

Как ранее сообщалось, в конкурсе "Лидеры России", реализуемом в рамках платформы "Россия – страна возможностей", недавно был запущен трек "Международный". Его цель, как заявлено, – привлечь высококвалифицированные кадры со всего мира, показать открытость и преимущества Российской Федерации для большого количества людей в других странах, а также заинтересованность России в поддержке русскоязычного населения, проживающего за границей.

"Проект открыт для всех желающих из любой точки планеты. Как председатель Наблюдательного совета международного трека конкурса "Лидеры России" хотел бы особо подчеркнуть: финалисты конкурса смогут получить вид на жительство, а победители - стать гражданами России по ускоренной процедуре", - заявил в своем видеообращении к иностранным участникам конкурса министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По его словам, конкурс "Лидеры России" способствует развитию объединительной международной повестки и предоставляет отличную возможность проявить себя в том числе для российских соотечественников, проживающих за рубежом.

Соответствующие поручения даны президентом Владимиром Путиным по результатам недавнего заседания Наблюдательного совета автономной некоммерческой организации "Россия – страна возможностей".