Вышла из дома и не вернулась. Разыскивается Нуржан Малабекова

Внимание, розыск! ОВД Ысык-Атинским районом разыскивается без вести пропавшая Малабекова Нуржан Тилековна 1987 года рождения, которая 4 апреля текущего года вышла из дома и не вернулась. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Приметы: рост 170-175 см, плотного телосложения, волосы длинные темного цвета, карие глаза.

Была одета: в черную куртку, платье красного цвета, на голове черный платок, черная сумка.

Просим всех, кто видел разыскиваемую или владеет какой-либо информацией о ее местонахождении, сообщить по следующим номерам телефонов: 0(312) 61-69-07, 0(708) 10-21-10.