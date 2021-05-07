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Вышла из дома и не вернулась. Разыскивается Нуржан Малабекова

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- Оксана Гут
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Внимание, розыск! ОВД Ысык-Атинским районом разыскивается без вести пропавшая Малабекова Нуржан Тилековна 1987 года рождения, которая 4 апреля текущего года вышла из дома и не вернулась. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Приметы: рост 170-175 см, плотного телосложения, волосы длинные темного цвета, карие глаза.

Была одета: в черную куртку, платье красного цвета, на голове черный платок, черная сумка.

Просим всех, кто видел разыскиваемую или владеет какой-либо информацией о ее местонахождении, сообщить по следующим номерам телефонов: 0(312) 61-69-07, 0(708) 10-21-10.


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URL: https://www.vb.kg/400615
Теги:
ГУВД, розыск, Чуйская область, Кыргызстан, пропавшие без вести
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