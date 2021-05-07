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Школьники из Джалал-Абада рассказывают о подвигах своих земляков (видео)

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- Светлана Лаптева
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В прошлом году "Вечерний Бишкек" и Поисковое движение Кыргызстана "Наша Победа-Биздин Жениш" инициировали акцию "Моя история о войне", когда любой желающий мог поделиться историями о трудовых и фронтовых подвигах своих родственников в период Великой Отечественной войны.

В этом году в акцию включилась и Джалал-Абадская область. В преддверии 76-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войны Ассоциация Славянской Диаспоры по Джалал-Абадской области, при поддержке мэрии г. Джалал-Абад и Председателя Общероссийского Кыргызского Конгресса Московского Регионального отделения сняли медиа-ролики об уроженцах Джала-Абадской области, которые участвовали в Великой Отечественной войне.

За основу была взята книга о ветеранах ВОВ из Джалал-Абадской области. Школьники изучали истории бойцов-земляков, их биографии, описание подвигов, наградные листы, а уже потом уже на видео рассказывали о героях. В проекте уже приняли участие ученики 10-ти школ г. Джалал-Абад. При этом, с каждым днем участников становится больше.

- Мы сделали Алею Героям Советского Союза в г. Джалал-Абад, отреставрировали памятник на братской могиле в нашем городе. И заметили, что люди стали больше вспоминать о своих дедах, прадедах, задавать много вопросов: где погиб, как погиб дед, где воевал. Но ведь были и те, кто вернувшись с фронта, умер от ранений в первые послевоенные годы, и кто о них знает? Кто их помнит? Эту мысль подсказали ребята из поискового движения Кыргызстана "Наша Победа-Биздин Жениш", и мы согласились. И то, что это верный путь - доказывает то, что и поддержку нам оказали сразу. Да и на самом деле, с трибун звучат одни и те же фамилии самых известных героев, а бывают такие герои, что гордость берет - столько наград, а погиб солдат, никого из родных не осталось, или умер рано. Кто-то должен о них помнить? Вот мы это и делаем. И надеемся. если найдем дальнейшую поддержку - отснимем про всех ветеранов из книги. В случае чего все могут к нам обращаться, - рассказывает руководитель "Ассоцииции славянская диаспора" Виктор Малюженко.


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URL: https://www.vb.kg/400617
Теги:
ветераны, ВОВ, Джалал-Абадская область, Кыргызстан
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