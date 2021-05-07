Энергетика Кыргызстана в годы ВОВ: Достижения и победы

Энергетика любой страны является базовой отраслью промышленности и двигающей силой развития экономики. И поэтому лишь с появлением электрической энергии стало расти благосостояние народа и по выработке электроэнергии на душу населения в статистических отчётах стран можно судить об экономической мощи того или иного государства.

Так к началу 1941 года в Кыргызстане общая мощность всех электростанций составляла 19, 6 тыс. кВт, на которых было выработано 51,6 млн. кВт.ч электроэнергии и на душу населения приходилось примерно 36 кВт.ч.

Для примера на современном этапе в США на душу населения приходится 13536 кВт.ч, в России – 7182 кВт.ч и в Кыргызстане – 1644 кВт.ч.

Развитие энергетики Кыргызстана в предвоенный период шло быстрыми темпами и даже быстрее, чем в центральных районах. Так, если производство электроэнергии в 1928-1940 годы по стране возросло в 9,65 раз, то в Кыргызстане в 64,8 раз. По темпам прироста электроэнергии Кыргызстан шёл быстрее всех союзных республик, уступая лишь Казахстану.

После начала Великой Отечественной войны и в связи с передислокацией в Кыргызстан большого количества эвакуированных предприятий и населения электроэнергии стало катастрофически не хватать. Так, например общая потребность в электроэнергии промышленности и транспорта только города Фрунзе достигала 7422 кВт, в то время как существующие в городе 3 электростанции (ДЭС-1, ДЭС-2 и Аламединская ГЭС) могли дать 2860кВт.

Руководящие органы республики принимают чрезвычайные меры по перераспределению энергоресурсов и их потреблению по степени важности производств и других народно-хозяйственных органов; по интенсивной загрузке агрегатов станций; по сокращению использования электроэнергии в бытовом и коммунальном секторах; по ограничению уличного освещения.

Особое внимание уделяется завершению строительства начатых ещё до войны электростанций и строительству новых.

При этом основой развития энергетики Кыргызстана ещё с дореволюционного периода и в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов принимается решение о развитии гидроэнергетики страны и об интенсивном строительстве гидроэлектрических станций. Начало таким работам было положено Постановлением Совета Народных Комиссаров Союза СССР и Центрального комитета ВКП (б) от 6 сентября 1940 года "О мерах по дальнейшему подъёму сельского хозяйства и в особенности технических культур в Киргизской ССР", в котором Совнаркому Киргизской ССР и Центральному Комитету КП (б) Киргизии предписывалось закончить в 1943 году строительство Ортотокойского водохранилища в верховьях реки Чуй ёмкостью 500 млн. куб. м и Большого Чуйского канала, обеспечивающими получение прироста земель нового орошения в размере 70 тыс. га.

Научные изыскания по трассе Большого Чуйского канала (БЧК) и в районе места предполагаемого к строительству Ортотокойского водохранилища проводились проектно-изыскательской партией инж. В.А.Васильева ещё в 1910-1014 годах и 11 мая 1914 года проекты этих ирригационных устройств на заседании Гидрологического комитета ГУЗЗ России были признаны целесообразными для строительства.

Для проведения этих работ в 1915 году Отделом земельных улучшений Министерства земледелия России было создано Управление начальника работ по орошению долины реки Чуй во главе с инж. В.А.Васильевым.

Однако начавшаяся 1Мировая война, две революции, Гражданская война и последующая хозяйственная разруха прервали эти работы на долгий срок. И лишь в третьей пятилетке, в связи с развернувшимися по всей стране методами народной стройка по скоростному строительству ирригационных каналов СНК СССР и ЦК ВКП (б) 16 марта 1940 года принимают постановлении "О строительстве Ортотокойского водохранилища и Большого Чуйского канала". Для руководства этими работами в мае 1940 года было образовано специальное управление по строительству Ортотокойского водохранилища и Большого Чуйского канала.

Колхозники Чуйской долины, по примеру трудящихся Узбекистана, построивших Большой Ферганский канал протяжённостью 270 км за 45 дней, решили построить Большой Чуйский канал также методом народной стройки. И уже 10 мая 1941 года. 32 тысячи кыргызстанцев вышли на трассу канала, И хотя работы по строительству этого канала предусматривалось вести с использованием техники, но начавшаяся Великая Отечественная война перепутала все эти планы и фактически канал строился вручную лопатами, кетменями, кирками и ломами с перемещением грунта тачками и носилками.. Это был очень тяжёлый физический труд.

24 июня 1942 года с началом строительства Ворошиловской (Лебединовской ) ГЭС было созданное специальное строительное управление, начальником и главным инженером которого работал Б.Ф. Безель, а старшим прорабом - Д.П.

Харьков.

В связи с ростом энергетического хозяйства республики , увеличением протяжённости электрических сетей, с созданием новых структурных предприятий 16 марта 1943 года Совнарком СССР издал распоряжение № 9732-р об организации при СНК Киргизской ССР Энергетического управления. Начальником этого управления был назначен М.С.Микульский, главным инженером – Е.С. Батшевер. Были созданы необходимые службы и отделы.

В 1943 году в связи с началом монтажных работ в управлении строительства ГЭС была проведена реорганизация и начальником строительства был назначен М.И. Ланда, главным инженером – Ю.П. Дубов. Монтажными работами руководил Г.Я. Юдин.

И тут при начале монтажа гидрогенератора выявился неприятный факт. Из-за климатических условий перевозки и ненадлежащего хранения его на строительной площадке Чирчикстроя обмотки гидрогенератора отсырели и он был непригоден для эксплуатации.

Отремонтировать его было негде и некому. И тут кто-то вспомнил, что на заводе им. Фрунзе, начальником электроцеха работает опытный ленинградский инженер Е.В.Шонин, сосланный в Кыргызстан.

По его личному рассказу автору данной статьи, он согласился отремонтировать гидрогенератор. Для этого была построена специальная сушильная камера, установлено необходимое оборудование и приборы и вот по специально разработанной технологии начался процесс сушки. Последующие электротехнические испытания показали, что процесс сушки был выполнен правильно, изоляционная прочность обмоток была восстановлена и генератор был установлен на предназначенном для него месте и включён под нагрузку и работает до сих пор 77 лет (В последствии Е.В.Шонин работал на различных инженерных должностях в энергетических предприятиях Кыргызстана. С 1957 года ассистент кафедры "Электрические станции, сети и системы". В 1958-1962 годах – декан энергетического факультета, в 1962-1969 годах – заведующий кафедрой.

Строительство первой очереди Ворошиловской ГЭС завершилось 31 мая 1943 года и станция начала вырабатывать в среднем около 30 млн. кВт.ч электроэнергии.

Первым заведующим станции был назначен Г.К.Горьковой (рис. 5).

Параллельно с развитием гидроэнергетики и интенсивным строительством гидроэлектрических станций в годы войны велось и сооружение тепловых, главным образом дизельных, электростанций в основном при промышленных предприятиях. Так 15 февраля 1942 года введён в эксплуатацию Актюзский полиметаллический комбинат с дизельной электростанцией, а 2 мая 1942 года на Фруненской ДЭС-1 завершились работы по пуску ещ1 одного дизельного агрегата типа "Полярис" мощностью 400 л.с. с генератором мощностью 268 кВт", прибывшего с демонтированной станции на впоследствии оккупированной территории.. С вводом в эксплуатацию этого агрегата мощность станций Фрунзенской энергосистемы достигла 5630 кВт, на которых в 1942 году было выработано 21229 кВт.ч электроэнергии.

По меркам тех лет это объединение городских электрических станций (ФОГЭС) было довольно крупным энергетическим предприятием и представляло собой единственную в Кыргызстане энергосистему.

В эти же годы значительно возросла мощность тепловых электростанций сахарной промышленности. Так на Новотроицком сахарном заводе введены в эксплуатацию теплоагрегат мощностью 2240 кВт и небольшая электростанция в составе разных по типу и мощности электроагрегатов.

С сентября 1942 года электроэнергия с Кувасайской ГРЭС начала поступать на Хайдарканский рудник.

В декабре 1942 года вступил в строй первый агрегат ТЭЦ-1 мощностью 1000 кВт в городе Фрунзе, а в июне – второй мощностью 3000 кВт. С вводом в эксплуатацию этих теплоагрегатов Фрунзенская ДЭС-1 была демонтирована и перевезена на Юг республики в г. Джалал-Абад и смонтирована там.

В следующем году вводится в эксплуатацию ТЭЦ сахарного завода в г.Токмоке, на которой частично было использовано оборудование демонтированного в Курской области сахарного завода им. К.Либкнехта.

Установленная здесь турбина имела мощность 1000 кВт и вращала генератор равнозначной мощности.

В этом же году и на сахарном заводе в г. Кара-Балта был установлен второй турбоагрегат мощностью 1000 кВт.

Почти вдвое увеличилась мощность Ташкумырской ЦЭС. Здесь был установлен дизельный агрегат мощностью 400 кВт, демонтированный на Бощраевской ЦЭС.

В 1944 году завершилось строительство ТЭЦ на Беловодском сахарном заводе, где был установлен теплоагрегат мощностью 1000 кВт.

Так как производство сахара было сезонным мероприятием, связанным с уборкой сахарной свёклы, в остальное время большую часть электроэнергии для производственных целей вырабатывали небольшие дизельные электростанции.

В годы войны, наряду со строительством крупных гидротехнических объектов, велось строительство и небольших гидроэлектростанций, таких как Нарынская ГЭС мощностью 108 кВт, вторая Ошская ГЭС мощностью 375 кВт, в 1944 году началось строительство новой Пржевальской ГЭС.

Несмотря на огромные трудности, вызванные периодом Великой Отечественной войны, энергетическая база республики значительно увеличилась и укрепилась, возросла роль гидроэнергоресурсов, строились линии электропередачи, получила развитие энергосистема Севера республики.

В этом большая историческая заслуга энергостроителей и эксплуатационников республики, которые своим самоотверженным трудом обеспечили работу промышленных предприятий и внесли свой посильный вклад в общую победу над врагом и заложили базу для дальнейшего развития энергетики страны в послевоенные пятилетки.

Автор: Юрий Беляков