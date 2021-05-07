Кыргызстанцы вновь станут участниками проекта "Память сердца"

В канун 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне вновь стартовала международной акция "Память сердца". Её инициатором и организатором выступил телеканал "Мир".

Участникам предлагают разместить в социальных сетях снимок или видеоролик, рассказывающий историю о месте, с которого началась или закончилась война для их предков. Пост нужно снабдить хештегом #ПАМЯТЬСЕРДЦА. Самые интересные рассказы, как обещано, появятся на страницах телеканала, покажут в эфире.

Акция проходит уже в третий раз. Она направлена на сохранение исторической памяти и призвана сохранить ещё больше историй о военных подвигах, увековеченных в воспоминаниях людей. В минувшем году, в год 75-летия великой Победы, проект реализовывался при поддержке Межпарламентской Ассамблеи СНГ. Участники рассказывали о родных, которые защищали Родину в 1941–1945 годах, и их вещах, бережно хранящихся в семьях. Ролики из Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана и Узбекистана транслировались на телеканалах "Мир" и "Мир 24" в течение года. Телесюжеты также были представлены на сайтах телерадиокомпании и Межпарламентской Ассамблеи СНГ

"Как и сам праздник, проект "Память сердца" объединяет народы наших республик и сближает представителей разных поколений", - подчеркнули в Исполкоме Содружества.

В этом году наследники Великой Победы непосредственно с места событий расскажут, как провожали и встречали своих героев. Присылать свои сюжеты вновь пригласили не только россиян, но и жителей постсоветских стран, дальнего зарубежья.

"Мало кто знает, что большинство воспоминаний о героях хранятся не у мемориалов и не в музеях, а на старых улицах, на перронах вокзалов, у обветшалых заборов, садов и деревьев, насчитывающих без малого сотню лет. В этом году мы решили, что нужно знакомить телезрителей с нашими защитниками через координаты самых удивительных историй о расставаниях и встречах", – цитируют СМИ слова генерального продюсера МТРК "Мир" Павла Корчагина.