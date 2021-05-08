Скончался 100-летний Егор Лигачев. В КР помнят его визиты 1989 и 2000 годов

Вчера, 7 мая, в Москве на 101-м году жизни скончался один из лидеров горбачевского СССР Егор Лигачев. Он был первым и пока единственным бывшим членом Политбюро ЦК КПСС, перешагнувшим возрастной рубеж в 100 лет.

В 1985-1988 годах, являясь секретарем ЦК КПСС по организационно-партийной работе и идеологии, фактически Лигачев был вторым человеком в партии и государстве. До 1988 года считался одним из инициаторов и проводников Перестройки CCCР. Именно Лигачев стал инициатором печально знаменитой антиалкогольной кампании 1985 года в СССР, приведшей к массовой вырубке виноградников, в том числе и в Кыргызстане.

В 1988-1990 годах Лигачев оставался в высшем кремлевском руководстве, был председателем Комиссии ЦК КПСС по вопросам аграрной политики. Именно в качестве председателя этой Комиссии он посетил Кыргызстан в 1989 году. Лигачеву демонстрировали кыргызстанский передовой аграрный опыт. Причем передвигался по колхозам и совхозам Лигачев не на легковом автомобиле, а, вместе с первым секретарем ЦК Компартии Кыргызстана Абсаматом Масалиевым и другими официальными лицами, на комфортабельном автобусе. По тем временам это считалось очень демократичным.

А в мае 2000-го Лигачев посетил Кыргызстан уже в качестве первого заместителя председателя Международного комитета "За союз и братство народов" и депутат Государственной Думы Российской Федерации. Лигачев был самым почетным гостем прошедшего в Кыргызской национальной филармонии Первого съезда народов Центральной Азии и России. Он давал автографы всем, кто приобрел его книгу мемуаров "Предостережение".

Причем Егор Кузьмич всем желающим давал автографы, предварительно интересуясь именем–отчеством: "Такому–то с верой в лучшее будущее наших братских народов". За автографами героя горбачевской эпопеи–перестройки выстраивались очереди в Большом зале Кыргызгосфилармонии.