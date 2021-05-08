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Centerra Gold заподозрили в обмане акционеров и занижении прибыли

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- Азиз Осмонов
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Проверка государственной комиссии, инициированная руководством Кыргызстана, выявила ряд грубых нарушений в деятельности "Кумтор Голд Компани". Как отмечается, результаты будут озвучены в ближайшее время на заседании Комитета в Жогорку Кенеше. Об этом сообщают источники в парламенте.

Государственная комиссия Кыргызстана работала в двух направлениях: первое - соблюдение компанией национального законодательства КР, второе - эффективность управления в самой Centerra Gold, одним из основных акционеров, которой является Кыргызстан (26% акций).

Как выяснилось, из-за неэффективного управления и неясных схем компания регулярно несет убытки по большинству своих месторождений, поясняет источник.

Из отчетов компании видно, что 80% прибыли сегодня аккумулирует рудник Кумтор. При этом все средства Centerra Gold выводит из Кыргызстана. Centerra Gold владеет восьмью месторождениям, купленными от деятельности на Кумторе, шесть из них являются убыточным.

- Много вопросов у госкомиссии вызывает приобретение Centerra Gold Mount Milligan. Компания купила месторождение за 1,1 млрд долларов США. Практически сразу после совершения сделки экономически-выгодные запасы были пересмотрены и на сегодня его стоимость снижена до 500 млн долларов. Только в результате данной сделки Centerra потеряла более 280 млн долларов США. В Centerra Gold наблюдается явный конфликт интересов. К примеру, на протяжении уже 12 лет аудитом компании занимается одна и та же аудиторская контора - KPMG. Но что интересно, один и сотрудников топ-менеджмента компании перешел на позицию директора в Centerra Gold, - делится источник.

Эти и другие факты, обнаруженные государственной комиссии Кыргызстана, наводят членов комиссии на мысли, что в Centerra Gold не все так чисто и законно.

- Есть основания подозревать, что Centerra Gold долгие годы обманывает своих акционеров, занижая реальную прибыль компании, списывая огромные средства на бесполезные приобретения по завышенным ценам, а также занижая реальные активы предприятия, - добавил источник.


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URL: https://www.vb.kg/400652
Теги:
Кумтор, парламент, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Депутат, месторождение
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