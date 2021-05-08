Зачем Тюлееву повторные выборы?

Информационная атака лидера партии "Ак-Бата" Наримана Тюлеева - это, судя по всему, вторая попытка не только очернить оппонентов по гонке, но и внести смуту в подведение итогов выборов по Бишкеку. Спрашивается, зачем ему это нужно?

Помнится, первый раз Тюлеев заявил о перевыборах, как только Бишкекская ТИК сняла с гонки партию "НДПК".

При этом, есть мнение, что один из лидеров партии "НДПК" Азиз Суракматов является близким человеком Тюлеева. Помнится, в бытность Тюлеевым мэром Бишкека выборы в 2008 году в Бишкекский городской кенеш прошли с явными нарушениями. Тогда же Суракматов сначала стал депутатом БГК, а потом и вовсе спикером, а без поддержки градоначальника такое вряд ли было возможно.

Все знают, что 11 апреля 2021 года поздно ночью именно по инициативе Суракматова состоялась встреча с Салымбековым и Тюлеевым, где двое уговаривали создать коалицию из трех партий: "Ак-Бата", "НДПК" и "Эмгек". Тем самым Тюлеев скорее всего хотел реализовать провалившийся октябрьский план Суракматова, когда он был назначен первым вице-мэром, затем и вовсе провозгласил себя мэром столицы. Правда, тогда его изгнали из мэрии Бишкека.

А теперь про попытку номер 2

Как только с гонки сняли "НДПК" пошло очернение партии "Эмгек", не исключено, что за отказ от коалиции с "Ак-Бата", и информационная атака как на партию, так и на ЦИК.

Подключились также и те партии, которые не прошли избирательный барьер и заинтересованы были в перевыборах, что очень удобно сейчас для лидера "Ак Баты".

Теперь вот бывший градоначальник пошел ва-банк, заявив, что если партию "Эмгек" не снимут с выборов, то его партия откажется от мандатов. Складывается впечатление, что Тюлеев решил полностью расчистить для себя поле, устранив серьезных конкурентов, а то что Салымбековы таковыми являются сомневаться не приходится. Если последние займут горкенеш, то место мэра и вице-мэров столицы безусловно получит представитель команды "базаркомов". Возможно, Нариман Тюлеев это прекрасно осознает и поэтому у него выбора нет, кроме как пойти на крайний шаг.

В этой связи хотелось бы узнать, как относятся к заявлению Тюлеева сами кандидаты от партии "Ак-Бата", которые приложили немалые усилия в предвыборную гонку. Вполне можно ожидать, что свое решение экс-мэр ни с кем из своих сопартийцев не согласовывал, а те в свою очередь не намерены сдавать свои мандаты.