Баткен. Начато строительство домов для семей погибших в конфликте с РТ

По поручению Садыра Жапарова, 8 мая, в Баткенской области начато строительство домов для 36 семей погибших в ходе конфликта на кыргызско-таджикском участке государственной границы.

Вместе с этим, как отмечал Садыр Жапаров на встречах с жителями пострадавших сел в ходе недавней поездки в Баткенскую область, будут начаты строительно-восстановительные работы - вместо получивших повреждения домов воздвигнут новые современные жилища.

Также будут начаты работы по восстановлению разрушенных социальных и коммерческих объектов.