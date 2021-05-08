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Баткен. Начато строительство домов для семей погибших в конфликте с РТ

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- Виктория Гунгер
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По поручению Садыра Жапарова, 8 мая, в Баткенской области начато строительство домов для 36 семей погибших в ходе конфликта на кыргызско-таджикском участке государственной границы.

Вместе с этим, как отмечал Садыр Жапаров на встречах с жителями пострадавших сел в ходе недавней поездки в Баткенскую область, будут начаты строительно-восстановительные работы - вместо получивших повреждения домов воздвигнут новые современные жилища.

Также будут начаты работы по восстановлению разрушенных социальных и коммерческих объектов.


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URL: https://www.vb.kg/400659
Теги:
недвижимость, приграничные конфликты, Кыргызстан, Садыр Жапаров
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