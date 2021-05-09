Путин заявил о нехватке в России рабочих рук

Тему мигрантов Владимир Путин назвал важной для России. Об этом он заявил в ходе состоявшейся 8 мая в Москве встречи с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

Российские власти делают все, чтобы приезжающие в страну трудовые мигранты чувствовали себя комфортно, подчеркнул российский лидер. "Тем более, что реально рабочих рук у нас в настоящее время не хватает в целых отраслях экономики", - констатировал Владимир Путин.

Он также отметил, что мигранты направляют из России достаточно большой объем средств для поддержки своих семей. "И я считаю, что это абсолютно положительный процесс", - заключил Путин.

Напомним, что ранее российские власти уже заявляли о дефиците рабочих строительных специальностей из ближнего зарубежья по причине пандемии COVID-19. В январе Владимир Путин поручил правительству разработать механизм упрощенного привлечения трудовых мигрантов.

В свою очередь, МВД РФ сейчас работает над законопроектом, позволяющим легализоваться находящимся в стране мигрантам. Это предпринимается в рамках масштабной работы по реформированию миграционного законодательства.