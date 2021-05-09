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Садыр Жапаров: 9 Мая - день всенародного празднования Великой Победы

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- Виктория Гунгер
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Президент страны Садыр Жапаров поздравил кыргызстанцев с Днем Победы в Великой Отечественной войне.

В поздравлении главы государства говорится:

"Дорогие ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла! Уважаемые кыргызстанцы! От всей души поздравляю вас с 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов!

9 Мая - день всенародного празднования Великой Победы и торжества добра. День Победы остается символом мужества и славы, единства и труда во имя мира и свободы.

В этот торжественный день мы с гордостью вспоминаем героизм наших отцов и дедов, отдаем дань памяти павшим в боях, выражаем благодарность труженикам тыла, склоняем головы перед ветеранами.

Имена наших воинов золотыми буквами вписаны в историю Великой Отечественной войны.

На полях сражений воевали более 360 тысяч наших земляков, свыше 100 тысяч из них погибли, защищая свою Родину и свой народ.

За проявленные мужество и героизм более 150 тысяч кыргызстанцев получили награды, 73 их них стали Героями Советского Союза, а 22 - полными кавалерами ордена Славы.

В годы войны сотни тысяч эвакуированных из других республик нашли приют и заботу в нашей республике, многие из которых в дальнейшем обрели на нашей благодатной земле свою вторую родину.

Кыргызстан снабжал фронт боеприпасами, продовольствием и вещевым имуществом, а оборонную промышленность - важнейшим стратегическим сырьем.

Наши граждане, самоотверженно работавшие на трудовом фронте, внесли решающий вклад в разгром врага и достижение победы.

Сегодня мы с глубокой благодарностью и гордостью вспоминаем тех, кто ценой собственной жизни и неимоверных усилий ковал общую победу на полях сражений и в тылу.

Нашей святой обязанностью является окружение постоянной заботой и вниманием ветеранов войны и тружеников тыла, сохранение памяти об их подвигах.

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла!

Вы добились этой Великой Победы своим мужеством, героизмом, сплоченностью и неустанным трудом. Это возлагает на нас большую ответственность. Наш долг - сохранить мир и спокойствие, обеспечить процветание нашего народа, укрепить наше государство. Желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия. Мира, стабильности и процветания Кыргызстану!"


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URL: https://www.vb.kg/400674
Теги:
праздник, президент, День Победы, Садыр Жапаров
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