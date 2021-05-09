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В Бишкеке состоялся митинг-реквием по случаю 76-летия Победы в ВОВ

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- Виктория Гунгер
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Президент Кыргызстана Садыр Жапаров сегодня, 9 Мая, на площади Победы города Бишкек принял участие в митинге-реквием по случаю 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Глава государства возложил цветы к Вечному огню и почтил память погибших в Великой Отечественной войне минутой молчания.

В митинге-реквием приняли участие Торага Жогорку Кенеша Талант Мамытов, Председатель Кабинета Министров Улукбек Марипов, Председатель Верховного суда Нургуль Бакирова, экс-президенты Роза Отунбаева и Сооронбай Жээнбеков.

После минуты молчания на столичной площади Победы дан залп и прозвучал гимн Кыргызской Республики.


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URL: https://www.vb.kg/400675
Теги:
День Победы, Кыргызстан, политика
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