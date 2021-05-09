В Бишкеке состоялся митинг-реквием по случаю 76-летия Победы в ВОВ

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров сегодня, 9 Мая, на площади Победы города Бишкек принял участие в митинге-реквием по случаю 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Глава государства возложил цветы к Вечному огню и почтил память погибших в Великой Отечественной войне минутой молчания.

В митинге-реквием приняли участие Торага Жогорку Кенеша Талант Мамытов, Председатель Кабинета Министров Улукбек Марипов, Председатель Верховного суда Нургуль Бакирова, экс-президенты Роза Отунбаева и Сооронбай Жээнбеков.

После минуты молчания на столичной площади Победы дан залп и прозвучал гимн Кыргызской Республики.