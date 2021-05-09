Погода
$ 84.33 - 84.72
€ 101.67 - 103.17

Новость о нахождении Сапара Исакова в Москве оказалась фейковой

105  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Новость о том, что якобы беглый экс-премьер-министр Сапар Исаков в Москве возложил цветы к могиле неизвестного солдата оказалась фейковой.

На самом деле фотография сделана в сентябре 2017 года.

Напомним, в декабре 2019 года Сапар Исаков был осужден на 15 лет лишения свободы по делу о коррупции при модернизации ТЭЦ. Также по делу о коррупции при реконструкции Исторического музея и ипподрома он был приговорен к 18 годам лишения свободы.

Во время протестных митингов в Бишкеке Сапар Исаков как и другие сторонники Алмазбека Атамбаева был освобожден из колонии. Позже Генпрокуратурой ему было дано время для возвращения в колонию, но он так и не вернулся. Теперь ему вменяют побег.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/400685
Теги:
Сапар Исаков, День Победы, Москва, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  