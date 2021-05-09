Новость о нахождении Сапара Исакова в Москве оказалась фейковой

Новость о том, что якобы беглый экс-премьер-министр Сапар Исаков в Москве возложил цветы к могиле неизвестного солдата оказалась фейковой.

На самом деле фотография сделана в сентябре 2017 года.

Напомним, в декабре 2019 года Сапар Исаков был осужден на 15 лет лишения свободы по делу о коррупции при модернизации ТЭЦ. Также по делу о коррупции при реконструкции Исторического музея и ипподрома он был приговорен к 18 годам лишения свободы.

Во время протестных митингов в Бишкеке Сапар Исаков как и другие сторонники Алмазбека Атамбаева был освобожден из колонии. Позже Генпрокуратурой ему было дано время для возвращения в колонию, но он так и не вернулся. Теперь ему вменяют побег.