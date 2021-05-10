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Российские военные в Кыргызстане отметили годовщину великой Победы

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- Евгений Денисенко
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Торжественное шествие, посвященное 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошло на российской авиабазе "Кант" в Кыргызстане. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального военного округа РФ, которому структурно подчинена и дислоцированная в республике объединенная российская военная база (ОРВБ).

Мероприятие началось с выноса Боевого знамени части и митинга-реквиема у монумента воинам, павшим в боях за Родину.

Участники митинга почтили память погибших на фронтах Великой Отечественной войны и ушедших из жизни ветеранов минутой молчания. К монументу были возложены венки и цветы. В честь праздника личный состав авиабазы проследовал по центральной аллее базы торжественным маршем.

Авиабаза "Кант" является частью Коллективных сил быстрого развертывания ОДКБ и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства организации в Центральноазиатском регионе. На вооружении имеются штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8.

Торжественный митинг и вынос боевого знамени состоялись и на 201-ой российской военной базе, дислоцированной в Таджикистане. Она так же, как ОРВБ в Кыргызстане, подчинена Центральному военному округу РФ. Он был окончательно сформирован в октябре 2010 года в рамках придания нового облика Вооруженным Силам Российской Федерации. И создан путем слияния Приволжско-Уральского военного округа и западной части Сибирского военного округа. В состав ЦВО (штаб в Екатеринбурге) входят две общевойсковые армии, командование ВВС и ПВО и другие подразделения, дислоцированные на территории округа.

Парады в честь Дня Победы прошли 9 мая в регионах ЦВО. Как ранее сообщали в пресс-службе округа со ссылкой на командующего войсками ЦВО генерал-полковник Александра Лапина, во время таких парадов в Екатеринбурге, Самаре и Новосибирске предусматривалось задействовать около 300 единиц военной техники, более тридцати летательных аппаратов, исторические и новейшие образцы вооружения мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений.

Кроме того, по информации пресс-службы, военнослужащие ЦВО к 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне отреставрировали и укрепили около тысячи памятников, мемориальных объектов - в рамках акции "Чистая память", организованной командованием соединений и воинских частей на Урале, в Сибири, Поволжье и на зарубежных военных объектах в Кыргызстане и Таджикистане.


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URL: https://www.vb.kg/400689
Теги:
Россия, армия, Кыргызстан
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