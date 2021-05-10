Как получить скидку на бензин? Лайфхак для автовладельцев

В Кыргызстане цены на ГСМ продолжают расти, но у автолюбителей появилась возможность немного сэкономить на топливе.

В сети АЗС "Партнер Нефть" при оплате через кошелек "О!Деньги" теперь действует скидка 80 тыйынов с каждого литра бензина!

Многие автовладельцы уже давно предпочитают оплачивать на АЗС бесконтактно через кошелек "О!Деньги". И вот почему.

Быстро и безопасно

Для оплаты достаточно открыть приложение "Мой О!", отсканировать QR-код на кассе и оплатить нужную сумму. Вам не придется ждать сдачу, вводить пин-код или контактировать с наличными деньгами.

Удобно

В одном приложении можно сразу оплатить множество полезных услуг: комуслуги, интернет, игры, счета в кафе, покупки в магазинах, топливо на АЗС.

Оплата доступна 24/7 с баланса телефона, кошелька или добавленной банковской карты.

Выгодно

Оплачивая топливо через кошелек "О!Деньги", вы получаете не только скидку, но и возможность выиграть смартфон или автомобиль в лотерее "Весенний драйв"!

Установите приложение "Мой О!" по ссылке.

Скидка действует в сети АЗС "Партнер Нефть" при оплате через "О!Деньги" с 1 мая по 30 июня 2021 года. Разрешение на проведение лотереи № 194 от 04.03.2021 г.

Сервис "О!Деньги" предоставляется ОсОО "Грин Телеком Сервис". Лиц. НБКР №2021030817, №3022030817