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Фонари, скамейки, урны: В Бишкеке построили уютный сквер, но есть одно "но"

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- Сергей Швец
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На днях столичные власти завершили организацию сквера на улице Куттубаева со стороны 11 микрорайона. Получилось отличное место для проведения досуга. Вот только из одной части парка в другую приходится идти по проезжей части – мешает расположенная между ними парковка.

"Вечерний Бишкек" уже сообщал, что в небольшой березовой роще на пересечении Старой дороги и улицы Куттубаева со стороны 11 микрорайона столичные власти решили организовать сквер. Самое основное – взрослые и тенистые деревья – для этого уже было. Оставалось только проложить тротуар, который там отсутствовал, и позаботиться о прочей инфраструктуре.

Сквер разделен на две части – первая находится непосредственно на указанном перекрестке, вторая чуть ниже по Куттубаева. Так вот в верхней зоне коммунальные службы решили проложить сразу и пешеходную, и велосипедную дорожки. По сути, они представляют собой единое асфальтовое полотно, на которое лишь нанесена разграничивающая разметка. Смысла в этом немного, так как обе части получились достаточно узкими. Да и вряд ли кто-то из велосипедистов захочет здесь ездить.

Тротуар нижней зоны выложен брусчаткой. При этом везде установлены одинаковые скамейки, похожие урны и фонари системы наружного освещения. Для безопасности горожан имеются камеры видеонаблюдения. Также с помощью железных столбиков ограничен подъезд к тротуару для автомобилей.

Сотрудники муниципального предприятия "Зеленстрой" заблаговременно высадили саженцы березы на свободных местах. Таким образом заполнены имевшиеся бреши в лесопосадке.

Получилось отличное место для проведения досуга. Единственное но – это отсутствие тротуара, связывающего верхнюю и нижнюю части сквера. На том месте, где он должен быть, расположена парковка коммерческих объектов. А пешеходы вынуждены обходить автомобили по проезжей части.

Столичным властям необходимо как можно оперативнее проработать этот вопрос, чтобы сквер выглядел как законченная композиция. Да и о безопасности бишкекчан ни в коем случае забывать нельзя.

К слову, активно ведется строительство пешеходной зоны на пересечении улиц Юнусалиева и Сухэ-Батора. Рабочие в настоящий момент укладывают брусчатку и проводят земляные работы для последующей высадки зеленых насаждений. Судя по темпу, уже скоро горожане смогут проводить здесь время.


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URL: https://www.vb.kg/400696
Теги:
благоустройство, строительство, парк, Бишкек, тротуар, мэрия
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