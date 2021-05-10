Фонари, скамейки, урны: В Бишкеке построили уютный сквер, но есть одно "но"

На днях столичные власти завершили организацию сквера на улице Куттубаева со стороны 11 микрорайона. Получилось отличное место для проведения досуга. Вот только из одной части парка в другую приходится идти по проезжей части – мешает расположенная между ними парковка.

"Вечерний Бишкек" уже сообщал, что в небольшой березовой роще на пересечении Старой дороги и улицы Куттубаева со стороны 11 микрорайона столичные власти решили организовать сквер. Самое основное – взрослые и тенистые деревья – для этого уже было. Оставалось только проложить тротуар, который там отсутствовал, и позаботиться о прочей инфраструктуре.

Сквер разделен на две части – первая находится непосредственно на указанном перекрестке, вторая чуть ниже по Куттубаева. Так вот в верхней зоне коммунальные службы решили проложить сразу и пешеходную, и велосипедную дорожки. По сути, они представляют собой единое асфальтовое полотно, на которое лишь нанесена разграничивающая разметка. Смысла в этом немного, так как обе части получились достаточно узкими. Да и вряд ли кто-то из велосипедистов захочет здесь ездить.

Тротуар нижней зоны выложен брусчаткой. При этом везде установлены одинаковые скамейки, похожие урны и фонари системы наружного освещения. Для безопасности горожан имеются камеры видеонаблюдения. Также с помощью железных столбиков ограничен подъезд к тротуару для автомобилей.

Сотрудники муниципального предприятия "Зеленстрой" заблаговременно высадили саженцы березы на свободных местах. Таким образом заполнены имевшиеся бреши в лесопосадке.

Получилось отличное место для проведения досуга. Единственное но – это отсутствие тротуара, связывающего верхнюю и нижнюю части сквера. На том месте, где он должен быть, расположена парковка коммерческих объектов. А пешеходы вынуждены обходить автомобили по проезжей части.

Столичным властям необходимо как можно оперативнее проработать этот вопрос, чтобы сквер выглядел как законченная композиция. Да и о безопасности бишкекчан ни в коем случае забывать нельзя.

К слову, активно ведется строительство пешеходной зоны на пересечении улиц Юнусалиева и Сухэ-Батора. Рабочие в настоящий момент укладывают брусчатку и проводят земляные работы для последующей высадки зеленых насаждений. Судя по темпу, уже скоро горожане смогут проводить здесь время.